Главу Минэкономразвития выгнали с заседания Госдумы за «пустой» отчет
А на Украине разработали план в случае провала переговоров по газу
Главу Минэкономразвития выгнали с заседания Госдумы за «пустой» отчет
Главные темы:
- Главу Минэкономразвития выгнали с заседания Госдумы за «пустой» отчет. Депутаты требовали цифр, а не слов-паразитов.Максим Орешкин объяснил журналистам, что не понравилось Володину.
- На Украине разработали план в случае провала переговоров по газу.
- Тане Булановой 50 лет: «На сцене я плакала от тоски по сыну».