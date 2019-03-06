2019-03-06T18:12:32+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Главу Минэкономразвития выгнали с заседания Госдумы за «пустой» отчет

Впервые отчет члена правительства остановили и решили перенести на несколько недель. Ну, чтобы Орешкин выполнил домашнее задание от Володина. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССВпервые отчет члена правительства остановили и решили перенести на несколько недель. Ну, чтобы Орешкин выполнил домашнее задание от Володина. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

А на Украине разработали план в случае провала переговоров по газу

Главу Минэкономразвития выгнали с заседания Госдумы за «пустой» отчет

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Главные темы:

- Главу Минэкономразвития выгнали с заседания Госдумы за «пустой» отчет. Депутаты требовали цифр, а не слов-паразитов.Максим Орешкин объяснил журналистам, что не понравилось Володину.

- На Украине разработали план в случае провала переговоров по газу.

- Тане Булановой 50 лет: «На сцене я плакала от тоски по сыну».

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