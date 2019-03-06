СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-06T18:12:32+03:00

Впервые отчет члена правительства остановили и решили перенести на несколько недель. Ну, чтобы Орешкин выполнил домашнее задание от Володина. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Главу Минэкономразвития выгнали с заседания Госдумы за «пустой» отчет 00:00 00:00

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