СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-07T13:01:44+03:00

Лучший мой подарочек - это ты? Как не оплошаться 8 марта 00:00 00:00

Главные темы:

- В Нижегородской области построят первый в России частный космодром. Нижегородская область и компания "Космокурс" подписали соглашение о строительстве первого в России частного космодрома. Планируется, что с космодрома будут стартовать суборбитальные туристические ракеты. Полет, предположительно, будет длиться 15 минут, около трети этого времени туристы проведут в невесомости. Стоимость билета ориентировочно составит 200-250 тысяч долларов. У "Космокурса" уже есть лицензия "Роскосмоса" на космическую деятельность. Для полета на высоту 200 километров компания разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Ожидается, что первый пуск состоится в 2025 году. В проект планируется вложить более 2,5 миллиарда рублей частных инвестиций. Сейчас подбирается участок для строительства комплекса.

- Депутаты одобрили законопроекты об оскорблении власти и фейковых новостях. Штраф за публикацию фейков составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, а юридических — до 500 тысяч рублей. Если юридическое лицо нарушит закон повторно или создаст трудности для работы объектов промышленности, инфраструктуры, жизнеобеспечения, банков, то ему грозит штраф вплоть до миллиона рублей, при серьезных последствиях — до 1,5 миллиона рублей.

- Электронные карманники воруют «кошельки» на сайтах объявлений.

- Недавно социальная сеть Facebook обнародовала данные о хакерской деятельности — выяснилось, что каждые 24 часа взлому или иным нарушениям подвергаются порядка 600 тысяч аккаунтов, а каждое 60-е сообщение является вредоносным. В Twitter вирус можно поймать в каждом сотом сообщении. Воруют все: от пароля к профайлу до личной переписки и информации о банковских карточках.

- Рубль будет слабеть? Россиян ждут новые колебания курса рубля. Властям пришлось скорректировать прогноз — российская валюта в 2019 будет слабее, чем ожидалось. Один доллар будет стоить около 66 рублей.

- Открытие чемпионата мира по биатлону.

- Продажи автомобилей в России упали впервые за 22 месяца.

- Юбилейный Renault Logan: в России продали 700 тысяч машин.

- Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы.

- Лучший мой подарочек - это ты? Как не оплошать 8 марта. Большинство россиянок хотели бы получить в подарок на 8 Марта путевку на отдых. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Такой подарок хотели бы получить 38% женщин, еще 36% будут рады букету цветов, 23% ожидают билет на концерт или в театр. Также в перечень желаемых презентов вошли подарочные сертификаты, смартфоны и другие гаджеты, бытовые приборы, ювелирные украшения, автомобили и косметика.

Однако планы мужчин, согласно данным исследования, несколько отличаются от желаний женщин. Большинство в Международный женский день планируют подарить цветы, парфюмерию и конфеты. «Две трети мужчин (68%) планируют преподнести близким женщинам цветы. В топ подарков для подруг и родственниц также входят парфюмерия, косметика (23%), конфеты, спиртное, деликатесы (22%), подарочные сертификаты (17%), а также сувениры, билеты на концерт, ювелирные украшения, бытовые приборы (по 10%)», — приводит сообщение ВЦИОМа ТАСС. Еще 9% намерены подарить гаджеты, а 4% одежду и обувь. Путевки готовы приобрести своим дамам только 3%.

- Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.