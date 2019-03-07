СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-07T14:39:34+03:00

Гасан Набиев - один из самых богатых волгоградских депутатов. Фото: облдума

Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы 00:00 00:00

Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы! Некоторые депутаты уже предлагают ввести специальный закон об оскорблении простых людей.

А может, это не просто поветрие, а серьёзная проф деформация? Правда ли, что у чиновников меняется характер? Выяснил Ярослав Коробатов.

А как по вашему наказывать чиновников за подобные высказывания?