Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы
Как по вашему наказывать чиновников за подобные высказывания?
Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы
Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы! Некоторые депутаты уже предлагают ввести специальный закон об оскорблении простых людей.
А может, это не просто поветрие, а серьёзная проф деформация? Правда ли, что у чиновников меняется характер? Выяснил Ярослав Коробатов.
А как по вашему наказывать чиновников за подобные высказывания?