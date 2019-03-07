2019-03-07T14:39:34+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы

Гасан Набиев - один из самых богатых волгоградских депутатов. Фото: облдумаГасан Набиев - один из самых богатых волгоградских депутатов. Фото: облдума

Как по вашему наказывать чиновников за подобные высказывания?

Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы

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Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы! Некоторые депутаты уже предлагают ввести специальный закон об оскорблении простых людей.

А может, это не просто поветрие, а серьёзная проф деформация? Правда ли, что у чиновников меняется характер? Выяснил Ярослав Коробатов.

А как по вашему наказывать чиновников за подобные высказывания?

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