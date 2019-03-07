СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-07T14:45:26+03:00

Общая сумма сбережений россиян примерно в два раза превышает доходную часть бюджета России за 2018 год. Фото: Мария ЛЕНЦ

Россияне накопили на три космических станции? Почему статистика иногда расходится с реальностью 00:00 00:00

Главные темы:

- Росстат посчитал наши сбережения: Россияне накопили на три космические станции, но начинают растрачивать эти деньги.

- Рассказываем также историю людей, которые не стали откладывать деньги, а осуществили свою мечту - нашли удалённую работу и махнули в кругосветку... с тремя маленькими детьми!