2019-03-07T14:45:26+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Россияне накопили на три космических станции? Почему статистика иногда расходится с реальностью

Общая сумма сбережений россиян примерно в два раза превышает доходную часть бюджета России за 2018 год.Общая сумма сбережений россиян примерно в два раза превышает доходную часть бюджета России за 2018 год.Фото: Мария ЛЕНЦ

Росстат посчитал наши сбережения, но у многих экспертов цифры вызывают большие сомнения

Россияне накопили на три космических станции? Почему статистика иногда расходится с реальностью

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Главные темы:

- Росстат посчитал наши сбережения: Россияне накопили на три космические станции, но начинают растрачивать эти деньги.

- Рассказываем также историю людей, которые не стали откладывать деньги, а осуществили свою мечту - нашли удалённую работу и махнули в кругосветку... с тремя маленькими детьми!

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