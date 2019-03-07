Россияне накопили на три космических станции? Почему статистика иногда расходится с реальностью
Росстат посчитал наши сбережения, но у многих экспертов цифры вызывают большие сомнения
Россияне накопили на три космических станции? Почему статистика иногда расходится с реальностью
Главные темы:
- Росстат посчитал наши сбережения: Россияне накопили на три космические станции, но начинают растрачивать эти деньги.
- Рассказываем также историю людей, которые не стали откладывать деньги, а осуществили свою мечту - нашли удалённую работу и махнули в кругосветку... с тремя маленькими детьми!