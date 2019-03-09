2019-03-09T14:16:50+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В аэропорту Внуково арестовали бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга

Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг. Фото: «Росгеология»Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг. Фото: «Росгеология»

Обсуждаем самые громкие темы в подкасте Радио «Комсомольская правда»

В аэропорту Внуково арестовали бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга

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Главные темы:

- В аэропорту Внуково арестовали бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга по уголовному делу о мошенничестве. Сегодня следствие ходатайствует об аресте экс-чиновника.

Дело против бывшего чиновника было возбуждено в 2011 году.

Связано оно с незаконным выделением земельного участка в одном из районов Московской области. Изначально велось дело о взяточничестве, но потом оно было переквалифицировано в «мошенничество в особо крупном размере». Несколько фигурантов дела уже услышали свой приговор. Есть информация, что Горринг был посредником в масштабной коррупционной схеме. Его дело было выделено в отдельное производство.

Однако, прославился Горринг не этим. В начале года в интернете появился видеоролик, где Горринг общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, Горринг отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании.

- В России отмечают масленицу. По всем городам идут гуляния, дегустация блинов. В столице в парке Горького на Масленицу сожгут пятиметровый валенок из соломы. В Ставрополе готовят шашлык из блинов. А в Калининграде покажут, какой была Масленица столетие назад.

Интересный факт. В католических странах существует прямой аналог масленицы – Карнавал, который отмечается также перед Великим постом. Название «Карнавал» образовалось от лат. «carne vale» — «прощай, мясо».

Не знаем, как в вашем городе. А вот в Иркутске Масленица празднуется "на сухую"... Там запретили продажу алкоголя в дни масленичных гуляний.

- Врачей станут штрафовать за неправильное оказание помощи? Минздрав предложил ввести штрафы для врачей и медицинских учреждений. Но, не для всех, а для тех, кто оказывает помощь по неутвержденным критериям.

Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям. В случае нарушения должностные лица будут вынуждены платить штраф размером до 20000 руб., а юридические — до 70000 руб.

Еще одна статья предусматривает штраф на тот случай, если медицинская организация просила средства на приобретение и ремонт оборудования, а эти деньги в результате не выделялись.

А так ли необходимо внедрение таких штрафов, и главное - станут ли нас лечить лучше после этого? Своими мнениями поделились - Герман Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук, бывший сотрудник скорой помощи.

- В субботу, 9 марта, скончался Владимир Этуш - известный российский актер театра и кино. Артисту было 96 лет. В пятницу, 8 марта, актеру стало плохо. Скорая госпитализировала его в реанимационное отделение одной из московских больниц. Он был без сознания. К сожалению врачам не удалось спасти легендарного артиста.

Месяц назад Владимир Этуш пережил инсульт. Он провёл пару недель в больнице, но тогда врачам удалось его выходить.

Как сообщила Радио "Комсомольская правда" Раиса Этуш, причиной смерти ее отца стала остановка сердца. Информацию о смерти известного актера подтвердили директор Театра имени Вахтангова, где Этуш служил с 1945 года. Он пришел туда сразу после войны. И кстати Владимир Этуш являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

- Уже 80 медалей: российская сборная досрочно выиграла Универсиаду-2019 в Красноярске.

Мужская сборная России одержала победу в лыжной эстафете 4х7,5 км. За российскую команду выступали Иван Кириллов, Антон Тимашов, Кирилл Киливнюк и Иван Якимушкин. Второе место заняла национальная сборная Казахстана, бронза досталась сборной Финляндии.

Российская команда - безусловный лидер по количеству наград. У нас уже 80 медалей. Это значит, что российская сборная досрочно выиграла Универсиаду-2019!

Ни одна сборная, даже если приложит фантастические усилия, не сможет даже приблизиться к россиянам. А ведь впереди еще 3 дня состязаний, когда будут разыграны оставшиеся 27 комплектов наград из 76.

Из медалей нашей сборной 23 – бронзовые, 29 – серебряные и 28 золотые. Напомним, на предыдущей Универсиаде-2017 в Алма-Ате, российские спортсмены также заняли первое место в медальном зачете. Тогда они смогли заработать 71 медаль, 29 из которых золотые.

Следом за россиянами с огромным разрывом идет команда Южной Кореи, завоевавшая 13 медалей. На третьем месте - Швейцария.

- В России запрещают еще одно лекарство от кашля. Если раньше в опалу попал популярный эреспал, то на этот раз под сокращение попал эреспирус. Все подробности в нашем материале нашего корреспондента.

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