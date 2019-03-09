СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-09T15:13:14+03:00

Скончался Владимир Абрамович Этуш 00:00 00:00

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- В субботу, 9 марта, скончался Владимир Этуш - известный российский актер театра и кино. Артисту было 96 лет. Информацию о смерти известного актера подтвердили директор Театра имени Вахтангова, где Этуш служил с 1945 года, а также дочь артиста. Как сообщила радио Комсомольская правда Раиса Этуш, причиной смерти ее отца стала остановка сердца.

Родился Владимир Этуш, можно сказать, дважды. На самом деле он родился 6 мая 1922 года, а в паспорте стоит дата рождения 6 мая 1923 года. "Тогда в некоторых семьях было принято записывать новорожденного мальчика годом позже. Дескать, придет время призыва в армию - крепче будет. Так поступили и со мной. И официально я существую с 23 года", - вспоминал Этуш.

Владимир Этуш и его жена Елена прожили вместе 18 лет, – последнюю годовщину они отметили всего три дня назад – 5 марта. «Это навсегда» – решили супруги и сделали друг-другу очень особенный подарок. Вдвоём они выбрали себе могилы на Новодевичьем кладбище, а ещё надгробные памятники, две фигуры, которые теперь будут вместе навсегда. Скульптуры изготовили ещё несколько месяцев назад по их индивидуальному эскизу.

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И как мы жили без этого, когда учились в институтах... В России разработано приложение для конспектирования лекций. Сервис Everytale (ЭвритЕйл) переводит речь преподавателя в конспект прямо во время лекций. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Сервис Everytale создан для слабослышащих или слабовидящих школьников. Это приложение пригодится и для тех учащихся, кто по каким-либо причинам не может присутствовать на уроке. Перевод устной речи в текстовой формат занимает не больше секунды. База записей хранится в облачном хранилище. В нем ученики могут найти и повторить надиктованный конспект. Кроме того, с помощью этого сервиса можно организовать трансляцию урока в учебном заведении в режиме реального времени.

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