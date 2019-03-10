10 Март 15:03 2019-03-10T19:01:59+03:00

Этот самолет авиакомпания получила всего несколько месяцев назад. Фото: REUTERS

Трое россиян погибли при крушении "Боинга" в Эфиопии 00:00 00:00

Главные темы:

- Трое россиян погибли при крушении "Боинга" в Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек из 33 стран.

- Универсиада в Красноярске. Сегодня, в восьмой медальный день, разыгрывается 12 комплектов. Одно из главных событий - финал в мужском хоккее с мячом. За победу спорят сборные России и Швеции. Стоит отметить, что наша команда побила рекорд по золотым медалям на зимних студенческих играх. Ни при каких обстоятельствах за оставшиеся дни соревнований ни одной сборной догнать наших спортсменов не удастся.

- Очередной чиновник пополнил копилку провокационных заявлений. Резкую критику вызвали слова руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева. По словам Васильева, если педагог получает 10 тысяч рублей, то, скорее всего, он работает на полставки или «там куча вещей». В последнее время представители власти из-за своих высказываний часто оказываются в центре скандала. Только на днях депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсию в 8 тысяч рублей получают тунеядцы и алкаши.

- Сергей Лазарев представил песню, с которой поедет на Евровидение. Она называется Scream (Крик). Премьера состоялась в субботу вечером — в ютьюбе выложили клип. Песню написали Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис КонтОпулос. Автором слов стала шведка Шэрон Вон.

- Большое событие в автомире. В Женеве проходит традиционный автосалон, и главная новость для России: состоялась первая полноценная презентация российского бренда. Публике представили автомобиль класса люкс Aurus. Это рыночное название семейства машин из проекта «Кортеж». Тех самых, которые делают для первых лиц государства.

- Автоконцерн Bugatti представил гиперкар La Voiture Noire (Ля ВотЮр НуАр) — в переводе с французского просто «чёрный автомобиль». Стоимость, с учётом налогов, почти 17 миллионов евро. Всё собрано вручную. Карбоновый кузов, 16-цилиндровый двигатель объёмом 8 литров и мощностью полторы тысячи лошадей. Разгон до ста километров — за две с половиной секунды. Максимальная скорость — 420 километров в час. Машину выпустили в единственном экземпляре для заказчика, чьё имя не раскрывается. Однако, по некоторым данным, «чёрный автомобиль» уедет в гараж к экс-главе концерна Volkswagen, внуку легендарного Порше — Фердинанду Пиеху.

- В список ста самых богатых людей мира вошли восемь россиян. Forbes опубликовал новый глобальный рейтинг. Среди бизнесменов из России лидирует Леонид Михельсон — 24 миллиарда долларов, это 32-я строчка.

- В общественную дискуссию вернулся вопрос о перезахоронении Иосифа Сталина. 5-го марта, в день его смерти, у Кремлёвской стены состоялся традиционный мемориальный митинг коммунистов. Рядом в пикет выстроились люди, потерявшие в репрессиях своих родственников. Спокойное течение обеих акций нарушил (как позже выяснилось) участник проекта «Декоммунизация» Евгений Сучков, бросивший в бюст Сталина сломанную гвоздику.

- Российским военным запретили пользоваться смартфонами и другими гаджетами на службе. Владимир Путин подписал закон, согласно которому нельзя раскрывать в соцсетях и СМИ свою ведомственную принадлежность, сообщать что-либо о собственной деятельности, работе сослуживцев, о воинских частях и подразделениях. Вместе с этим, в быту пользоваться смартфонами военным разрешено. И не попали под запрет мобильные кнопочные телефоны без камер.

- Первые дни весны отличились традиционной зимней погодой. На европейскую часть России обрушился снежный циклон. К выходным немного потеплело.