10 Март 16:03 2019-03-10T19:22:36+03:00

В России сегодня провожают зиму 00:00 00:00

Главные темы:

- В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг». На борту было 157 человек из 33 стран. В том числе трое россиян-туристов. Все погибли.

- В России сегодня провожают зиму. Эти выходные из-за 8-го Марта получились длинными, и многие решили отправиться в путешествие по малым городам. В рейтинге самых популярных, составленном на основе брони в отелях и гостевых домах, лидирует Суздаль - прежде всего потому, что там с размахом планировали отметить Масленицу.

- Самые доступные для туристов места проживания - хостелы. На минувшей неделе Госдума запретила размещать их в многоквартирных домах. Законопроект, вызвавший много критики, принят в третьем чтении. За последнее десятилетие количество хостелов в России значительно выросло. По некоторым оценкам, только в Москве их около полутысячи, столько же в Петербурге. Аналитики полагают, что с вступлением в силу нового закона этот сегмент туристического рынка столкнётся с серьёзными проблемами.

- Вышла новая серия мультфильма "Простоквашино". 12-й эпизод называется "Неудобные соседи". Герои решают "квартирный вопрос" - ищут участок для нового дома, где можно будет построить бассейн и большой коровник для Матроскина.

- Прощание с Владимиром Этушем состоится в Москве во вторник. Церемонию организуют на основной сцене Вахтанговского театра, в котором народный артист служил с 1945-го года. В тот же день на Троекуровском кладбище будет кремация. Похороны пройдут в среду - на Новодевичьем кладбище.

- Одной из главных мировых тем уходящей недели стал полёт частного корабля Crew Dragon к МКС. Роскосмос выражал обеспокоенность предстоящей стыковкой, на случай нештатной ситуации даже разработали план эвакуации экипажа. Но всё прошло успешно. Спустя 5 дней, 8-го марта, корабль отстыковался от станции и так же успешно приводнился в Атлантическом океане. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил в Твиттере главу НАСА Джима Брайденстайна и основателя компании SpaceX Илона Маска с окончанием лётных испытаний. Маск в ответ поблагодарил Рогозина за поздравления и добавил, что они всегда восхищались российской ракетно-космической техникой.

- Православные христиане готовятся к самому строгому и длительному из всех четырех многодневных постов — Великому. Он начнётся завтра и завершится 28-го апреля, на этот день придётся Пасха.

- В эти минуты в Петербурге начинается матч 19-го тура чемпионата России по футболу. Лидер турнирной таблицы - «Зенит» - принимает «Уфу» (у неё 15-е место). Ранее сегодня сыграли «Ростов» и тульский «Арсенал» (ничья, 0:0). И впереди ещё две встречи: в семь вечера — «Динамо» и «Спартак», а в 21:00 — матч между «Анжи» и «Локомотивом».

- В этот праздничный уикенд в российский прокат вышли несколько картин. Премьеру некоторых из них ждали - речь, прежде всего, о «Капитане Марвел», 21-й по счёту ленте кинематографической вселенной. Для любителей отечественного кинематографа - на большом экране показывают российскую драму «Ван Гоги», которую снял сценарист «Ассы» и продюсер «Страны Глухих» Сергей Ливнев. Для детей - бельгийский мультфильм «Королевский корги». Для родителей — американская комедия «Родители лёгкого поведения» со звёздными Сальмой Хайек и Алеком Болдуином в главных ролях.