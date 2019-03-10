10 Март 17:03 2019-03-10T19:51:31+03:00

Самым популярным певцом в России оказался Филипп Киркоров 00:00 00:00

Главные темы:

- Трагедия 33-х государств — так уже назвали крушение эфиопского Боинга. На борту находились граждане десятков стран, в том числе — трое россиян, это туристы: Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов. Компания Ethiopian Airlines выложила списки. Больше всего летело кенийцев - 32 человека. Девять эфиопцев. По восемь граждан США, Канады, Италии, Китая. По семь - из Франции и Великобритании... Всего жертвами авиакатастрофы стали 157 человек.

- Госдума одобрила два резонансных законопроекта – о фейках и оскорблении власти. По сравнению с первоначальной версией, наказание значительно выросло. Максимальный штраф за недостоверную информацию был 5 тысяч рублей, а стал для граждан до 400 тысяч и для юрлиц – до полутора миллионов. Публикации, в которых проявляется явное неуважение к власти, приравниваются к мелкому хулиганству. Роскомнадзор будет требовать от владельцев сайтов удаления в течение суток. При неисполнении – наступит блокировка. Штраф - до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении – 200 тысяч. За третий раз - 300 тысяч и арест до 15 суток.

- Учёные рассказали о втором и третьем пациентах, которых вылечили от ВИЧ. Им пересадили костный мозг от донора с мутацией гена, которая обеспечивает её носителю устойчивость к заражению вирусом иммунодефицита. Эта мутация унаследованная, есть примерно у 10-ти процентов людей европейского происхождения, в других местностях она встречается реже.

- Самым популярным певцом в России стал Филипп Киркоров. Причём его слушают не только люди зрелые, но и молодёжь. Об этом говорит опрос «Левада-центра». Бывшая жена Киркорова, Алла Пугачёва, на втором месте. Далее идут Стас Михайлов, Николай Басков, Лев Лещенко, Григорий Лепс, София Ротару и Владимир Высоцкий. Замыкают десятку Валерия и Дима Билан. Группа «Любэ» на 11-м месте. Чаще прочих среди любимых исполнителей россияне также называли Михаила Шуфутинского, Олега Газманова и Иосифа Кобзона.

- Российским военным запретили пользоваться смартфонами и другими гаджетами на службе. Согласно подписанному президентом закону, также нельзя сообщать в соцсетях и СМИ о своей деятельности, воинских частях и подразделениях.

- В список ста самых богатых людей мира вошли восемь россиян. Forbes опубликовал новый глобальный рейтинг. Среди бизнесменов из России лидирует Леонид Михельсон — 24 миллиарда долларов, это 32-я строчка. За год капитал совладельца "Новатэка" и "Сибура" увеличился на 6 миллиардов.

- Бросить всё и отправиться в путешествие по миру на яхте — многие об этом мечтают, а Елена и Василий Суриковы из Крыма так и сделали. Вот уже два года супруги бороздят Атлантический океан и Средиземное море, и не одни: с ними трое совсем маленьких детей.

- Спецкомиссия по китовой тюрьме начнёт работу в ближайшие дни. Созданная по распоряжению правительства, она должна решить судьбу белух и касаток, заточённых в бухте Средней под Находкой. Учёные планируют составить "дорожную карту" по реабилитации и освобождению животных. По поручению Владимира Путина, эту проблему должны были решить ещё до 1 марта.

- Перед смертью люди видят необычные сны.

- В первые дни весны в России было по-зимнему холодно. На европейскую часть обрушился мощный снежный циклон. К выходным немного потеплело.