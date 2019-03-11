СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-11T14:37:42+03:00

Обсуждаем самые интересные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Российские мужчины потратили на 8 марта в среднем по 15 тысяч рублей 00:00 00:00

Главные темы:

- Во сколько обошлось 8 марта? Удалось и подарок купить и бюджет не распотрошить?

- Великий Пост: сколько дней, что можно, что нельзя. Советы от диетолога-гастроэнтеролога как поститься, не навредив здоровью.

- Руководитель администрации главы Чувашии объяснил маленькие зарплаты бюджетников ленью.

Пресс- служба все опровергает: "Информация о том, что руководитель администрации главы Чувашской Республики Юрий Васильев заявил, будто педагоги мало зарабатывают из-за своей лени, не соответствует действительности".

Ранее депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши", которые сами в этом виноваты. После волны критики и возмущения граждан чиновнику пришлось извиниться.

- Стала известна песня Сергея Лазарева, с которой он поедет на Евровидение.

- Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, который ей подарил ее молодой человек. Об этом сообщает "Татар-информ". Чиновница рассказала журналистам, что личная машина ей не нужна, поэтому она попросила продать ее и "инвестировать средства в Татарстан".

- Пермяки оказались самыми пунктуальными из россиян. Уральцы признались, что не любят следить за временем.

- Герой скандального видео "козырные кошаки" Руслан Горринг до 7 мая будет под арестом в Москве. Ранее экс-замглавы "Росгеологии" был допрошен по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

- Скандальный опрос в Тюмени: сколько должен зарабатывать средний мужчина.

- Коридоры власти.

- Соседи девочки-маугли рассказали, как спасали ребенка из заваленной мусором квартиры.

- В Петербурге феминистки из кафе «Симона» залили перцовым баллончиком мужчин, пришедших поздравить их с цветами. А другие феминистки из Петербурга завалили цветами голого мужчину у ЗАГСа.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.