СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-11T16:32:50+03:00

Порошенко после поражения на выборах может сбежать с Украины. Куда? 00:00 00:00

Главные темы:

- Порошенко после поражения на выборах может сбежать с Украины. Куда?

- В предпоследний день Универсиады российская сборная безоговорочно лидирует в общекомандном зачете. На второй строчке рейтинга, с огромным разрывом, расположилась Корея, а на третьей — Япония.

- Сумма для покупок без пин-кода в апреле вырастет. А с ней и число мошенничеств?