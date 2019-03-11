2019-03-11T16:32:50+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Порошенко после поражения на выборах может сбежать с Украины. Куда?

Петр Порошенко.Петр Порошенко.Фото: REUTERS

Обсуждаем главные новости дня в подкасте Радио «Комсомольская правда»

Порошенко после поражения на выборах может сбежать с Украины. Куда?

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Главные темы:

- Порошенко после поражения на выборах может сбежать с Украины. Куда?

- В предпоследний день Универсиады российская сборная безоговорочно лидирует в общекомандном зачете. На второй строчке рейтинга, с огромным разрывом, расположилась Корея, а на третьей — Япония.

- Сумма для покупок без пин-кода в апреле вырастет. А с ней и число мошенничеств?

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