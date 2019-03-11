Порошенко после поражения на выборах может сбежать с Украины. Куда?
Обсуждаем главные новости дня в подкасте Радио «Комсомольская правда»
Порошенко после поражения на выборах может сбежать с Украины. Куда?
Главные темы:
- Порошенко после поражения на выборах может сбежать с Украины. Куда?
- В предпоследний день Универсиады российская сборная безоговорочно лидирует в общекомандном зачете. На второй строчке рейтинга, с огромным разрывом, расположилась Корея, а на третьей — Япония.
- Сумма для покупок без пин-кода в апреле вырастет. А с ней и число мошенничеств?