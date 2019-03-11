СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-11T18:31:53+03:00

Когда диагноз звучит как приговор... Почему российским детям сложно выбить лечение за границей?

Когда диагноз звучит как приговор... Почему российским детям сложно выбить лечение за границей? 00:00 00:00

Главные темы:

- "Во всех комнатах было по колено мусора": Соседи в Москве спасли 5-летнюю девочку-маугли от собственной матери. Как быть с сиротами при живых родителях?

- Когда диагноз звучит как приговор... Почему российским детям сложно выбить лечение за границей? «В России такой терапии нет»: чтобы выжить, двухлетней девочке, нужна операция за границей.

Если вы хотите помочь Даше, вот официальная группа помощи девочке - там есть все документы и реквизиты для помощи.