Когда диагноз звучит как приговор... Почему российским детям сложно выбить лечение за границей?
Обсуждаем в подкасте «Особый случай» Радио «Комсомольская правда»
Когда диагноз звучит как приговор... Почему российским детям сложно выбить лечение за границей?
Главные темы:
- "Во всех комнатах было по колено мусора": Соседи в Москве спасли 5-летнюю девочку-маугли от собственной матери. Как быть с сиротами при живых родителях?
- Когда диагноз звучит как приговор... Почему российским детям сложно выбить лечение за границей? «В России такой терапии нет»: чтобы выжить, двухлетней девочке, нужна операция за границей.
Если вы хотите помочь Даше, вот официальная группа помощи девочке - там есть все документы и реквизиты для помощи.