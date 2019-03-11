2019-03-11T18:31:53+03:00
Особый случай
Александр РОГОЗААнтон АРАСЛАНОВЕкатерина БЕЛЫХ (РЕЙФЕРТ)

Когда диагноз звучит как приговор... Почему российским детям сложно выбить лечение за границей?

Когда диагноз звучит как приговор... Почему российским детям сложно выбить лечение за границей?Когда диагноз звучит как приговор... Почему российским детям сложно выбить лечение за границей?

Обсуждаем в подкасте «Особый случай» Радио «Комсомольская правда»

Когда диагноз звучит как приговор... Почему российским детям сложно выбить лечение за границей?

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Главные темы:

- "Во всех комнатах было по колено мусора": Соседи в Москве спасли 5-летнюю девочку-маугли от собственной матери. Как быть с сиротами при живых родителях?

- Когда диагноз звучит как приговор... Почему российским детям сложно выбить лечение за границей? «В России такой терапии нет»: чтобы выжить, двухлетней девочке, нужна операция за границей.

Если вы хотите помочь Даше, вот официальная группа помощи девочке - там есть все документы и реквизиты для помощи.

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