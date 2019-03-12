Тестомес, стропальщик, коренщик: составлен топ-10 самых необычных профессий в России
Обсуждаем самые интересные новости вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
Тестомес, стропальщик, коренщик: составлен топ-10 самых необычных профессий в России
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- Составлен топ-10 самых необычных профессий в России. Как считают специалисты сервиса Rabota.ru, первое место этого необычного рейтинга можно отдать специалистам, умеющим делать стрижки для животных и чистить им зубы, то есть грумерам.
Как сообщает «Газета.ru», в десятку необычных профессий попали инженер-метролог, тестомес, координатор волонтеров, чайный сомелье, стропальщик, коренщик и сотрудник зоогостиницы.
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