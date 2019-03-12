2019-03-12T13:16:41+03:00
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Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Тестомес, стропальщик, коренщик: составлен топ-10 самых необычных профессий в России

Обсуждаем самые интересные новости вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем самые интересные новости вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем самые интересные новости вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Тестомес, стропальщик, коренщик: составлен топ-10 самых необычных профессий в России

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Главные темы:

- Составлен топ-10 самых необычных профессий в России. Как считают специалисты сервиса Rabota.ru, первое место этого необычного рейтинга можно отдать специалистам, умеющим делать стрижки для животных и чистить им зубы, то есть грумерам.

Как сообщает «Газета.ru», в десятку необычных профессий попали инженер-метролог, тестомес, координатор волонтеров, чайный сомелье, стропальщик, коренщик и сотрудник зоогостиницы.

- Чаще всего россияне берут займы на покупку товаров для дома и бытовой техники

- "Самый северный африканец в мире" открыл видеоблог о Якутии

В Якутии школьный учитель Марк Бабатунде, переехавший в Россию из Нигерии, завел на YouTube собственный видеоблог о жизни региона. Об этом сообщает РИА Новости.

- После скандала, разразившегося вокруг увольнения актера Антона Хомятова из-за алкоголя, работники театра начали собирать подписи за изменение устава МХАТа.

- В Госдуму внесен проект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ.

- Как в московской квартире в 21 веке могла появиться девочка-маугли?

- Коридоры власти.

- Куйвашев поручил найти возможность дать госзаказ для госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле.

- Новости спорта.

- Определен состав сборной России по футболу на матчи квалификации ЧЕ-2020.

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