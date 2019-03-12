2019-03-12T16:14:40+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Росстат назвал регионы России с самой высокой смертностью, а россияне в 2 раза переплачивают за услуги ЖКХ

Росстат назвал регионы России с самой высокой смертностьюРосстат назвал регионы России с самой высокой смертностьюФото: Олег ЗОЛОТО

Обсуждаем главные новости дня в подкасте Радио «Комсомольская правда»

Росстат назвал регионы России с самой высокой смертностью, а россияне в 2 раза переплачивают за услуги ЖКХ

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Главные темы:

- Росстат назвал регионы страны с самой высокой смертностью. В лидерах, точнее антилидерах - Псковская и Тверская области. Если говорить в абсолютных величинах, то в этих двух регионах приходится 16,8 умерших на тысячу населения.

- Россияне переплачивают за большинство услуг ЖКХ - в некоторых городах более чем в два раза. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьева рассказал, что тарифы завышены в большинстве регионов. В чем причина высокой стоимости коммуналки и как решить эту проблему.

- В соцсетях появилась фотография с президентом Украины Петром Порошенко, который убегает с митинга в Житомире после прихода радикалов. Во время своего выступления он набросился на них с критикой, они в долгу тоже не остались и начали выкрикивать слова «позор» и «пошел вон».

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