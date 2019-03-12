Россия простилась с Владимиром Этушем, а Центробанк стал абсолютным чемпионом мира 2018 года по закупкам золота
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Россия простилась с Владимиром Этушем, а Центробанк стал абсолютным чемпионом мира 2018 года по закупкам золота
Главные темы:
- Родственники, коллеги и поклонники прощались сегодня с легендарным актером Владимиром Этушем. Он ушел из жизни 9 марта. Прощание проходило в театре Вахтангова, где Владимир Этуш работал долгие годы.
- Центробанк стал абсолютным чемпионом мира 2018 года по закупкам золота. Госрезерв в феврале превышал 477 миллиардов долларов, а это абсолютный максимум за всю историю нашей страны. Конечно, мы можем гордиться размером золотовалютного фонда. Однако каковы гарантии, что сможем им воспользоваться при необходимости, - разбирались наши журналисты.
- Еще три авиакомпании отказались использовать Boeing 737 MAX. Тем временем некоторые пользователи Интернета обращают внимание на то, что такой же Боинг недавно разбился в Индонезии. И совершенно понятно, что компания должна будет модернизировать лайнеры этого поколения. В чем же возможная недоработка компании Боинг?