СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-12T17:06:05+03:00

Следствие просит суд арестовать мать брошенной в квартире на севере Москвы девочки, а Минтруд назвал самые трудные профессии для трудоустройства 00:00 00:00

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- Следователи просят Савеловский суд Москвы избрать меру пресечения в виде ареста в отношении Ирины Гаращенко. Это та самая "мать", пятилетнюю дочку которой нашли в захламленной квартире в Москве. 47-летней тёте инкриминируется "Покушение на убийство". Она уже доставлена в суд для избрания ей меры пресечения.

- Это убийство прогремело на всю Россию ещё в октябре 2018 года. В маленьком подмосковном поселке Архангельское жестоко убили 49-летнюю старшего следователя транспортной полиции, подполковника Евгению Шишкину. Ее коллегам понадобилось полгода, чтобы задержать преступников. Но и сейчас в этой истории остается множество белых пятен. Подробности - у нашего специального корреспондента.

- Названы самые трудные профессии для трудоустройства. России оказалось слишком много специалистов в сфере бизнеса и администрации. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минтруд. Уточняется, что численность безработных с высшим образованием в этой области преобладает над количеством вакансий в службе занятости.