2019-03-12T17:21:21+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Накануне начался Великий пост, а в Красноярске завершилась Универсиада-2019

В Великий пост следует отказаться от мирского, ходить на службы и употреблять постную пищуВ Великий пост следует отказаться от мирского, ходить на службы и употреблять постную пищуФото: Евгения ГУСЕВА

Обсуждаем главные новости дня в подкасте Радио «Комсомольская правда»

Накануне начался Великий пост, а в Красноярске завершилась Универсиада-2019

00:00
00:00

Главные темы:

- Накануне начался Великий пост - самый продолжительный и строгий. В чем его главный смысл, кому можно поститься и как не навредить здоровью.

- В Красноярске завершилась Универсиада-2019. Первые Зимние студенческие игры для нашей страны, и самые результативные. Российская сборная завоевала самое большое за всю историю зимних мировых соревнований наград – 112 из 228. Для сравнения в Пхенчхане в 2018 году сборная Норвегии поставила рекорд зимних олимпиад, завоевав 39 наград. Следом за нашей сборной идет команда Южной Кореи, - 14 медалей.

Масштаб события еще в нескольких цифрах: 58 стран принимали участие, в Красноярск приехали около 3000 спортсменов, трансляция велась в 60 странах мира.

- Эксперты составили рейтинг стран с самым чистым воздухом. Первое место заняла Исландия, Россия же оказалась во второй двадцатке списка. Конкретно - на 16 месте. И это закономерно, считает Роман Пукалов, эколог, директор природоохранных программ общественная организация "Зеленый патруль".

Скачать передачу [mp3, 8.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 15:33 - 15:45

Темы дня

Тема: Следствие просит суд арестовать мать брошенной в квартире на севере Москвы девочки, а Минтруд назвал самые трудные профессии для трудоустройства

В студии: Александр РОГОЗА, Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24