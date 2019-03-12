СЕГОДНЯ 15:46 2019-03-12T17:21:21+03:00

В Великий пост следует отказаться от мирского, ходить на службы и употреблять постную пищу Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне начался Великий пост, а в Красноярске завершилась Универсиада-2019 00:00 00:00

Главные темы:

- Накануне начался Великий пост - самый продолжительный и строгий. В чем его главный смысл, кому можно поститься и как не навредить здоровью.

- В Красноярске завершилась Универсиада-2019. Первые Зимние студенческие игры для нашей страны, и самые результативные. Российская сборная завоевала самое большое за всю историю зимних мировых соревнований наград – 112 из 228. Для сравнения в Пхенчхане в 2018 году сборная Норвегии поставила рекорд зимних олимпиад, завоевав 39 наград. Следом за нашей сборной идет команда Южной Кореи, - 14 медалей.

Масштаб события еще в нескольких цифрах: 58 стран принимали участие, в Красноярск приехали около 3000 спортсменов, трансляция велась в 60 странах мира.

- Эксперты составили рейтинг стран с самым чистым воздухом. Первое место заняла Исландия, Россия же оказалась во второй двадцатке списка. Конкретно - на 16 месте. И это закономерно, считает Роман Пукалов, эколог, директор природоохранных программ общественная организация "Зеленый патруль".