СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-13T13:05:43+03:00

Обсуждаем самые интересные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Россияне получат возможность жаловаться на плохие дороги в Минтранс, а Минздрав внёс в правительство антитабачную концепцию. Что изменится? 00:00 00:00

Главные темы:

- В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не отреагировали на пранкера с пистолетом.

- В Швеции назвали Россию "проигравшей сверхдержавой".

- Россияне получат возможность жаловаться на плохие дороги в Минтранс. Составляем свою народную карту убитых дорог в прямом эфире!

- Минздрав внёс в правительство антитабачную концепцию. Это долгосрочный план, который приведет к снижению потребления табака. Разбираемся, что изменится для курильщиков.

- Cверху - шоколадка, а внутри - игрушка. Жительница Курска собрала все коллекционные фигурки из киндер-сюрпризов, выпускаемые в Европе за последние 30 лет.

- Вышел тизер американского сериала «Чернобыль». Телеканал HBO озвучил точную дату премьеры проекта. История «ошибки, которая привела к одной из наиболее трагических техногенных катастроф», начнется 6 мая. Одним из главных персонажей сериала выступит ученый Валерий Легасов, цель которого изучить причины произошедшего.

- На НТВ возвращается проект "Ты - супер!"

- Обвиняемый в покушении на Киркорова: «Галкин ревновал его к Пугачевой и заплатил мне за убийство 1 миллион».

- В Венесуэле объявлен режим ЧП из-за отключения электричества. Он будет действовать месяц и может быть продлен. Власти Венесуэлы задержали двух человек по обвинению в попытке саботажа на гидроэлектростанции.

- Русская служба Би-би-си обратила внимание на видеообращение Даудова, в котором тот объявил чеченского блогера Тумсо Абдурахманова своим врагом и объявил ему кровную месть. Это произошло после того, как блогер записал видео для YouTube и назвал предателем народа первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

- 75 тысяч учителей опасны для учеников. Да и для самих себя. Исследователи выяснили, сколько у нас в стране «выгоревших» педагогов.

- Коридоры власти.

- Германия, Франция и Великобритания закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX. За полгода разбились два таких лайнера.

- Началова на искусственной вентиляции легких: родители дежурят у кровати певицы.

- Социологи выяснили, когда россияне просыпаются и засыпают по будням.

- Обзор прессы.

- Американская компания Apple презентует новые продукты 25 марта. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации. Презентация пройдет в театре Стива Джобса в калифорнийском Купертино в 10:00 по местному времени (20:00 мск).

- Какие есть мифы о цифровом поколении? Рассказывает наш корреспондент Ярослав Коробатов.

- Новости спорта.