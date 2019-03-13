2019-03-13T14:27:45+03:00
Бизнес и немного личного
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Евгений БЕЛЯКОВ

Жилищный кооператив - способ купить квартиру или разводка?

Жилищный кооператив - способ купить квартиру или разводка?Жилищный кооператив - способ купить квартиру или разводка?

Разбираемся в этом с финансовым блогером Олегом Анисимовым, в подкасте «Бизнес и немного личного» Радио «Комсомольская правда»

Жилищный кооператив - способ купить квартиру или разводка?

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Главные темы:

- Жилищный кооператив - способ купить квартиру или разводка? Эксперт: финансовый блогер Олег Анисимов.

- Как преодолеть препятствия на пути к увеличению доли несырьевого экспорта. Эксперт: Наталья Бахова, начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса.

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