Жилищный кооператив - способ купить квартиру или разводка?
Разбираемся в этом с финансовым блогером Олегом Анисимовым, в подкасте «Бизнес и немного личного» Радио «Комсомольская правда»
Жилищный кооператив - способ купить квартиру или разводка?
Главные темы:
- Жилищный кооператив - способ купить квартиру или разводка? Эксперт: финансовый блогер Олег Анисимов.
- Как преодолеть препятствия на пути к увеличению доли несырьевого экспорта. Эксперт: Наталья Бахова, начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса.