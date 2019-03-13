СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-13T20:42:56+03:00

Обсуждаем главные новости с историком и писателем Николаем Стариковым в подкасте Радио «Комсомольская правда»

Американцы пытаются заблокировать «Северный поток-2», чтобы Россия продолжала финансировать войну на Украине 00:00 00:00

Главные темы:

- Два "Боинга" упали в двух странах третьего мира. Надо ли России покупать американские самолеты?

- Европарламент предложил остановить "Северный поток-2". С чего бы вдруг?