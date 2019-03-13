2019-03-13T20:42:56+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВНиколай СТАРИКОВ

Американцы пытаются заблокировать «Северный поток-2», чтобы Россия продолжала финансировать войну на Украине

Обсуждаем главные новости с историком и писателем Николаем Стариковым в подкасте Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные новости с историком и писателем Николаем Стариковым в подкасте Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные новости с историком и писателем Николаем Стариковым в подкасте Радио «Комсомольская правда»

Американцы пытаются заблокировать «Северный поток-2», чтобы Россия продолжала финансировать войну на Украине

00:00
00:00

Главные темы:

- Два "Боинга" упали в двух странах третьего мира. Надо ли России покупать американские самолеты?

- Европарламент предложил остановить "Северный поток-2". С чего бы вдруг?

Скачать передачу [mp3, 44.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Британский парламент проголосовал против Brexit без сделки с ЕС
Концерн Boeing рекомендовал приостановить полёты 737 MAX по всему миру
Акции Boeing в Нью-Йорке упали почти на 3% после запрета на полеты 737 MAX в США
Из итальянской церкви похитили картину Питера Брейгеля-младшего
Украина ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX
Французские республиканцы предложили отменить санкции против России
Трамп: США приостанавливают полеты Boeing 737 MAX
Мэй подтвердила, что проголосует против выхода Британии из ЕС без сделки по Brexit
Произошел сбой в работе Facebook и Instagram
«Это все Фотошоп!»: Трамп прокомментировал слухи о двойнике жены
ВКС России уничтожили склад боевиков в Идлибе
Генпрокурор Украины заявил, что ФСБ перекрыла поставки деталей для украинского ВПК
Суд приговорил бывшего главу штаба Трампа к 7,5 годам тюрьмы
В президентском рейтинге на Украине Порошенко вышел на второе место, обогнав Тимошенко
Гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России на абхазской границе
Российский лыжник погиб, упав в ущелье во французских Альпах
Шохин: антироссийские санкции будут только усиливаться
Российские космонавты Овчинин и Кононенко выйдут в открытый космос в конце мая
Радикалы предприняли попытку сорвать выступление Порошенко в Чернигове
Генпрокуратура РФ проверит информацию о двойном взимании платы за вывоз мусора
В сети появились отреставрированные кадры первого ядерного взрыва
Совет Федерации одобрил закон о нескольких отсрочках от армии на время обучения в вузе
США продолжит переговоры с Турцией по продаже Patriot, если она откажется от российских С-400
США ожидает, что Иран продолжит соблюдать СВПД
Украина планирует испытывать новое ракетное оружие недалеко от российской границы
В Госдуме отреагировали на заключение ЕП о том, что Россия – «основной источник дезинформации»
На ракете "Союз" устранили небольшую неисправность
В Бразилии двое школьников застрелили шесть человек и покончили с собой
Росстат: недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1%