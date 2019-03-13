2019-03-13T22:03:08+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Палата представителей США приняла пакет законопроектов против России, а Порошенко готов был обменять Крым на вступление в ЕС

Палата представителей США приняла пакет законопроектов против РоссииПалата представителей США приняла пакет законопроектов против РоссииФото: Евгения ГУСЕВА

Обсуждаем главные новости дня в подкасте Радио «Комсомольская правда»

Палата представителей США приняла пакет законопроектов против России, а Порошенко готов был обменять Крым на вступление в ЕС

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Главные темы:

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «оголтелой русофобией» принятый палатой представителей конгресса США пакет законопроектов, направленных против России. Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект, запрещающий американской администрации признавать вхождение Республики Крым в состав России. Палата также приняла резолюцию, которая призывает расследовать убийство политика Бориса Немцова в 2015 году в Москве и законопроект, требующий от разведки США собрать информацию об активах российского президента Владимира Путина и его приближенных. Кроме того, принят законопроект, который требует от Национальной разведки США подготовить доклады, в которых будет содержаться оценка «намерений политического руководства Российской Федерации».

- Россия решила не ограничивать пролеты Boeing 737 над территорией страны.

- Саакашвили рассказал о готовности Порошенко обменять Крым на вступление в ЕС. Нынешний президент Украины Петр Порошенко в 2014 году рассчитывал «обменять» отказ от украинского суверенитета над Крымом на вступление Украины в Европейский союз и НАТО. Об этом бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, фрагмент беседы опубликован на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

- Совет Федерации одобрил закон о фейковых новостях. Совет Федерации одобрил законопроект, в котором предусмотрены порядок блокировки ресурсов за распространение фейковых новостей и меры наказания. Госдумой этот законопроект был принят в окончательном чтении 7 марта. По нему наказание за распространение недостоверной информации предусмотрено, если искажение фактов может нанести или нанесло угрозу обществу. Например, если речь идет о возможном вреде здоровью и жизни людей, а также о влиянии на работу ключевых инфраструктур. За публикацию фейковых новостей предусмотрены штрафы: для физических лиц - от 30 тысяч до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести нанесенного ущерба. Максимальный штраф для юридических лиц достигает 1,5 (полутора) миллионов рублей. За распространением недостоверной информации в интернет-СМИ будет следить Генпрокуратура. И если фейки обнаружат, будет направлен запрос на блокировку издания в Роскомнадзор. Требование удалить фейк должно быть исполнено «немедленно», иначе грозит блокировка.

- Что?! Галкин заказал убийство Киркорова?! Культурный шок дня. Максим Галкин заказал убийство Филиппа Киркорова. Подобными заголовками сегодня пестрят ленты всех интернет-агентств. Почему?

- Юлия Началова на искусственной вентиляции легких: родители дежурят у кровати певицы.

- Мать девочки-маугли поместили в карантин женского СИЗО. Ранее Ирину суд ранее арестовал на два месяца.

- Минпромторг рассказал, когда на улицах появятся первые машины-беспилотники. Кажется, появление роботов на улицах наших городов, это уже реальность. Первые автомобили-беспилотники выйдут на улицы Москвы и Татарстана в конце апреля — мае, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Александр Морозов.

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