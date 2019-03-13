СЕГОДНЯ 20:03 2019-03-13T22:41:06+03:00

Совет Федерации отклонил нашумевший закон о хостелах, а Минздрав предложил приравнять Iqos и glo к обычным сигаретам 00:00 00:00

Главные темы:

- Совфед отклонил закон о запрете размещения хостелов в квартирах и отправил его на доработку. Госдума запретила хостелы в жилых домах. И закон вот-вот уже должен был вступить в силу, но Совет Федерации отклонил документ.

- Минздрав предложил приравнять Iqos и glo к обычным сигаретам. Минздрав предлагает поэтапно довести акцизы на табак до среднеевропейского уровня. В новой версии антитабачной концепции Минздрав предупреждает об опасности эпидемии никотиновой зависимости из-за электронных сигарет. Именно поэтому Вейпы и системы нагревания табака министерство предложило приравнять к сигаретам.

- Конгресс США озаботился доходами Путина и «угрозами» Москвы.

- Что?! Галкин заказал убийство Киркорова?!

- Минкультуры внесло в правительство новый вариант антипиратского закона. По разным оценкам, совокупный ущерб российской киноотрасли от пиратской деятельности от 40 до 70 млрд рублей в год. Минкультуры подготовило предложения по изменениям законодательства в части борьбы с сайтами, распространяющими пиратский видеоконтент.

- С чего началась болезнь Юлии Началовой? Состояние артистки стабилизировалось, — это хорошо, но все еще остается тяжелым — это плохо. Певицу Юлию Началову перевели в специализированную клинику из-за отказа внутренних органов. Состояние артистки врачи оценивают по-прежнему как крайне тяжелое.

- Минпромторг рассказал, когда на улицах появятся первые машины-беспилотники.

- Американские военные за четыре года съели крабов и лобстеров на 55 миллионов долларов.