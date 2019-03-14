СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-14T12:01:52+03:00

Обсуждаем самые интересные новости вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Средний чек россиян при походе в магазин увеличился, а Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях 00:00 00:00

Главные темы:

- Средний чек россиян за один поход в магазин в сравнении с январем в феврале увеличился на 2,3% (13 руб.) и составил 573 руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Этот показатель стал рекордным для февраля за всю историю наблюдений. По сравнению с февралем 2018 года, чек увеличился всего на 0,5% (3 руб.).

- Треть россиян боится, что искусственный интеллект заберёт у них работу.

- Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях, передает РИА «Новости». По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, сенаторы в целом поддерживают закон, но выступают против его немедленного вступления в силу. «Мы не оспариваем необходимость его принятия, но только с 1 января 2020 года, чтобы дать возможность цивилизованно закрыть бизнес», — отметила Матвиенко.

- Более трети россиян нарушают правила отелей.

- Шнур вступил в стихотворную перепалку с Собчак.

- Вот это кино! Что посмотреть на выходных.

- Минпросвещения не одобрило создание сайта для жалоб на учеников и учителей.

- 12 марта «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о драке первоклассника и психолога в одной из школ на северо-востоке Москвы.

- Минкультуры внесло в правительство новые поправки в антипиратское законодательство. Правообладатели теперь смогут напрямую просить провайдера без суда заблокировать пиратский сайт.

- Совет Федерации одобрил закон о фейковых новостях.

- Коридоры власти.

- "Дети обсуждают не уроки, а размер груди завуча": Учительницу из Татарстана, чьи интимные фото разослали школьникам, требуют уволить. Родители недовольны тем, что педагог по-прежнему ведет уроки в школе.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.