СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-14T15:10:30+03:00

Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX, а Минприроды впервые оценило запасы полезных ископаемых 00:00 00:00

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- Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX. Продолжается история вокруг авиакомпании Боинг с тем страшным крушением. Сегодня стало известно, что теперь и Россия запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько. Как вы понимаете, это все отголоски той самой трагедии в Эфиопии.

- Минприроды подсчитало сколько у нас нефти, газа и других запасов. Да не просто подсчитало, а еще и прикинуло сколкьо это добро стоит. Так вот, как следует из отчета стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн руб., стоимость газа — 11,3 трлн руб., коксующегося угля — почти 2 трлн руб. Есть еще железная руда (808 млрд руб.); алмазы (505 млрд руб.) и золото (480 млрд руб). В общем сложности на все у нас 55,2 трлн руб., или 60% ВВП за 2017 год.