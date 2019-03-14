СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-14T19:23:50+03:00

Обсуждаем главные события вместе с политологом и журналистом Георгием Бовтом в подкасте Радио «Комсомольская правда»

Георгий Бовт: Если ЦБ снизит ключевую ставку, тогда и процент по ипотеке упадет 00:00 00:00

Главные темы:

- Путин поручил снизить ипотеку до 8%.

- Россия отстает от ведущих мировых экономик по производительности труда на 100 лет. Такое заявление сделал вице-премьер Максим Акимов.

- ФНС назвала количество самозанятых в России. Число самозанятых в России на данный момент превышает 40 тысяч человек, сообщил журналистам руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

- Порошенко заявил, что отправляется на фронт в Донбасс. Депутат Верховной рады: Украина несет космические потери в Донбассе.

- Пранкеры позвонили Гуаидо от лица президента Швейцарии.

- Путин встретился с главой МИД Австрии.

- Уже 370 самолетов «Боинг» встали на прикол по всему миру.