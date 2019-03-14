Георгий Бовт: Если ЦБ снизит ключевую ставку, тогда и процент по ипотеке упадет
Обсуждаем главные события вместе с политологом и журналистом Георгием Бовтом в подкасте Радио «Комсомольская правда»
Георгий Бовт: Если ЦБ снизит ключевую ставку, тогда и процент по ипотеке упадет
Главные темы:
- Путин поручил снизить ипотеку до 8%.
- Россия отстает от ведущих мировых экономик по производительности труда на 100 лет. Такое заявление сделал вице-премьер Максим Акимов.
- ФНС назвала количество самозанятых в России. Число самозанятых в России на данный момент превышает 40 тысяч человек, сообщил журналистам руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
- Порошенко заявил, что отправляется на фронт в Донбасс. Депутат Верховной рады: Украина несет космические потери в Донбассе.
- Пранкеры позвонили Гуаидо от лица президента Швейцарии.
- Путин встретился с главой МИД Австрии.
- Уже 370 самолетов «Боинг» встали на прикол по всему миру.