14 Март 20:03 2019-03-14T23:09:10+03:00

Путин поручил снизить ипотеку до 8%, а власти хотят обеспечить переселение в Россию как можно больше людей из сопредельных государств 00:00 00:00

Главные темы:

- Путин поручил снизить ипотеку до 8%. Сегодня ставка по ипотеке в среднем составляет от 10,5 до 11 процентов.

- Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX. Сегодня стало известно, что теперь и Россия запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько. Это все отголоски той самой трагедии в Эфиопии.

- Госдума приняла закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ. Согласно проекту закона, за создание или руководство преступным сообществом осужденные будут наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, за участие в собраниях организаторов - на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей

- Мигрантополучатели. Сформированы структуры, которые займутся привлечением в Россию новых граждан. Кремль сформировал институциональную инфраструктуру, призванную обеспечить переселение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств. Цель амбициозная: сделать новыми россиянами 5–10 млн человек. В качестве доноров рассматриваются страны с высокой концентрацией русскоязычного населения — Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия.

- Органы опеки в Петербурге вернули глухой матери детей.

- Злоупотребление свободой. Что не так с двумя принятыми Госдумой и Советом Федерации законами. Колонка Дмитрия Смирнова.

- В Думе предложили лечить диабет похудением. А что говорят врачи? Россиянам с диабетом отказали в лекарствах и посоветовали худеть. В Госдуме посчитали, что снижение веса поможет в борьбе с болезнью, и никакие препараты не нужны. Разбираемся так ли это на самом деле.

- Минприроды впервые оценило запасы страны и подсчитало сколько у нас нефти, газа и других запасов. Да не просто подсчитало, а еще и прикинуло сколько это добро стоит. Так вот, как следует из отчета стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн руб., стоимость газа — 11,3 трлн руб., коксующегося угля — почти 2 трлн руб. Есть еще железная руда (808 млрд руб.); алмазы (505 млрд руб.) и золото (480 млрд руб). В общем сложности на все у нас 55,2 трлн руб., или 60% ВВП за 2017 год.

- Пранкеры позвонили Гуайдо от лица президента Швейцарии

- Футбол, лига Европы. Сегодня большой день для любителей футбола. Свой путь в Лиге Европы продолжают два российских клуба - это Зенит и Краснодар. Петербуржцы сыграют в Испании с Вилльяреалом.

- Свободные миллиарды. Самые богатые российские холостяки из списка Forbes.

- Мир не без добрых людей: многодетному отцу-одиночке, у которого сгорел дом, за сутки собрали 600 000 рублей.