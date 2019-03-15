Главное - вовремя : Ночной сон меньше пяти часов ведет к диабету, депрессии и ожирению, а РЖД открыли продажу билетов в обновленный плацкартный вагон
Михаил Антонов и Александра Кочнева с самыми интересными новостями
Ночной сон меньше пяти часов ведет к диабету, депрессии и ожирению, а РЖД открыли продажу билетов в обновленный плацкартный вагон
Главные темы:
- Ночной сон меньше пяти часов ведет к диабету, депрессии и ожирению.
- Безграмотный депутат Госдумы заявил, что диабет надо лечить не инсулином, а похудением.
- РЖД открыли продажу билетов в обновленный плацкартный вагон.
- Кириенко назвал самую важную черту управленца.
- Какие дополнительные услуги навязывают банки и нужны ли они нам.
- Выучил девять тысяч знаков после запятой: лицеист из Екатеринбурга готовится побить рекорд по запоминанию числа Пи.
- На НТВ стартует суперсезон шоу "Ты супер!"
- Валуев стал соавтором законопроекта об усложнении жизни для охотников: он предлагает устроить для них экзамен.
- В Кремле разработали программу для возвращения 10 миллионов соотечественников на Родину.
- Коридоры власти.
- Россияне назвали самые престижные отрасли для работы.
- Груши, яблоки и молоко: в Хабаровске Цеповяз изменил шашлычно-крабовой диете. Корреспондент «КП-Хабаровск» побывал в камере, где несколько месяцев провел кущевский бандит.
- Обзор прессы.
- Какие дополнительные услуги навязывают банки и нужны ли они нам.
- Новости спорта.