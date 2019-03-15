Главное - вовремя : Ночной сон меньше пяти часов ведет к диабету, депрессии и ожирению, а РЖД открыли продажу билетов в обновленный плацкартный вагон

СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-15T12:10:55+03:00

Обсуждаем самые интересные новости вместе с Михаилом Антоновым и Александрой Кочневой в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Ночной сон меньше пяти часов ведет к диабету, депрессии и ожирению, а РЖД открыли продажу билетов в обновленный плацкартный вагон 00:00 00:00

Главные темы:

- Ночной сон меньше пяти часов ведет к диабету, депрессии и ожирению.

- Безграмотный депутат Госдумы заявил, что диабет надо лечить не инсулином, а похудением.

- РЖД открыли продажу билетов в обновленный плацкартный вагон.

- Кириенко назвал самую важную черту управленца.

- Какие дополнительные услуги навязывают банки и нужны ли они нам.

- Выучил девять тысяч знаков после запятой: лицеист из Екатеринбурга готовится побить рекорд по запоминанию числа Пи.

- На НТВ стартует суперсезон шоу "Ты супер!"

- Валуев стал соавтором законопроекта об усложнении жизни для охотников: он предлагает устроить для них экзамен.

- В Кремле разработали программу для возвращения 10 миллионов соотечественников на Родину.

- Коридоры власти.

- Россияне назвали самые престижные отрасли для работы.

- Груши, яблоки и молоко: в Хабаровске Цеповяз изменил шашлычно-крабовой диете. Корреспондент «КП-Хабаровск» побывал в камере, где несколько месяцев провел кущевский бандит.

- Обзор прессы.

- Какие дополнительные услуги навязывают банки и нужны ли они нам.

- Новости спорта.