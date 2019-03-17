2019-03-17T17:55:57+03:00
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Вероника БОРИСЕНКОВА@radio_kp

Темы дня : Президент Сербии обратился к народу в связи с беспорядками в Белграде

Акция протеста в столице Сербии переросла в массовые беспорядкиАкция протеста в столице Сербии переросла в массовые беспорядкиФото: REUTERS

Вероника Борисенкова с главными новостями дня

Темы дня : Президент Сербии обратился к народу в связи с беспорядками в Белграде

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Главные темы:

- Демонстранты в столице Сербии Белграде грузовиком пробили оцепление и окружили резиденцию президента Александра Вучича. Ранее сегодня он обратился к народу в связи с беспорядками в Белграде. Акции протеста в Сербии проходят еженедельно с начала декабря, в эту субботу протестующие вышли на улицы уже в 15-ый раз. Участники акций выражают недовольство необъективным освещением событий в эфире сербского гостелевидения, а также действующим президентом страны Александром Вучичем и требуют расширения демократических прав и свобод в стране.

- Центробанк стал абсолютным чемпионом мира 2018 года по закупкам золота. Госрезерв в феврале превышал 477 миллиардов долларов, а это абсолютный максимум за всю историю нашей страны. Конечно, мы можем гордиться размером золотовалютного фонда. Однако каковы гарантии, что сможем им воспользоваться при необходимости, - разбирались наши журналисты.

- Названы самые трудные профессии для трудоустройства. В России оказалось слишком много специалистов в сфере бизнеса и администрации, численность безработных с высшим образованием в этой области преобладает над количеством вакансий в службе занятости. Тем временем составлен топ -10 самых необычных профессий в России. Как считают специалисты сервиса Rabota.ru, первое место этого необычного рейтинга можно отдать специалистам, умеющим делать стрижки для животных и чистить им зубы, то есть грумерам. В десятку необычных профессий попали инженер-метролог, тестомес, координатор волонтеров, чайный сомелье, стропальщик (обвязывает грузы), коренщик (занимается чисткой и заготовкой овощей) и сотрудник зоогостиницы.

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В студии: Александр РОГОЗА, Валентин АЛФИМОВ
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