2019-03-17T18:29:17+03:00
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Вероника БОРИСЕНКОВА@radio_kp

Темы дня : Россияне переплачивают за большинство услуг ЖКХ - в чем причина высокой стоимости коммуналки?

Россияне переплачивают за большинство услуг ЖКХ - в чем причина высокой стоимости коммуналки?Россияне переплачивают за большинство услуг ЖКХ - в чем причина высокой стоимости коммуналки?Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вероника Борисенкова с главными новостями дня

Темы дня : Россияне переплачивают за большинство услуг ЖКХ - в чем причина высокой стоимости коммуналки?

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Главные темы:

- Россияне переплачивают за большинство услуг ЖКХ - в некоторых городах более чем в два раза. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал, что тарифы завышены в большинстве регионов.

- Названы регионы России с самым высоким уровнем смертности. В лидерах, точнее антилидерах - Псковская и Тверская области. Если говорить в абсолютных величинах, то в этих двух регионах приходится почти 17 умерших на тысячу населения. Это много. За ними в списке Новгородская область, Ивановская и Владимирская область..

- Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера и даже не Марс. Такой яркий заголовок появился в российских СМИ. Но сенсацию в пух и прах разнес Дмитрий Вибе, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН.

- Россиянам с диабетом отказали в лекарствах и посоветовали худеть. В Госдуме посчитали, что снижение веса поможет в борьбе с болезнью, и никакие препараты не нужны. Около 8 млн россиян страдают сахарным диабетом, еще 30 млн человек находятся в состоянии преддиабета. В мире сейчас 425 миллионов людей с сахарным диабетом – и речь здесь идёт только о зарегистрированных случаях. При этом, исследования подтверждают, что половина людей не подозревают о том, что больны, поэтому реально эта цифра может быть в два раза больше.

- Крым отмечает пятую годовщину воссоединения с Россией. В те дни 5 лет назад, когда в Крыму шел референдум, когда только готовились к его воссоединению с Россией, наши корреспонденты были на полуострове. Своими впечатлениями поделились специальный корреспондент Дмитрий Стешин и специальный корреспондент Александр Коц .

- Одна из главных тем недели - из разряда "хоть стой, хоть падай" - сообщение о том, что якобы Максим Галкин заказал убийство Филиппа Киркорова.

- Ученые раскрыли генетическую связь между Россией и Испанией. В ходе масштабных исследований учеными был восстановлен ДНК древнейших жителей Испании и выяснилось, что примерно пять тысяч лет назад на ее территорию проникли выходцы из российских степей Прикаспия и полностью заместили местных мужчин. Ученые проанализировали генетический материал порядка 400 жителей древней Иберии, обитавших на полуострове последние 13 тысяч лет.

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