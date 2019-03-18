2019-03-18T12:16:59+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Самый важный для занятий спортом возраст начинается в 40 лет

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Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают самые интересные новости

Главное - вовремя : Самый важный для занятий спортом возраст начинается в 40 лет

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Главные темы:

- Ученые доказали, что самый важный для занятий спортом возраст начинается в 40 лет.

- Киевская журналистка после поездки в Крым сделала однозначный вывод - ностальгии по незалежной жители полуострова не испытывают.

- Жители деревни Томсино Псковской области затравили 12-летнюю Таню (имя изменено — прим.ред.) и ее маму Елену за то, что школьница написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором попросила о помощи. Односельчане считают, что все живут одинаково, а мама с дочкой являются «выскочками», которых необходимо проучить.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- «Яндекс» запускает новую социальную сеть «Аура».

- Страна отмечает 5-летие Крыма в составе России. Что изменилось за эти пять лет.

- Высшая школа экономики опубликовала исследование, согласно которому россияне работают меньше жителей других развитых стран.

- Феминистка выступила против БДСМ-этикетки барнаульского пива. Она оскорбилась рекламой, где у девушки во рту пряничный кляп.

- Россиянка взяла себе фамилию и отчество Успешная Миллиардерша.

- Жительница Башкирии отпугнула заблудшего лося, бросив в него кота.

- В Прикамье хулиганы час издевались над девушкой-котом, пытаясь отобрать голову.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

- Обвиненный в расизме экс-футболист сборной Павел Погребняк извинился за свои слова про темнокожих.

- Обзор прессы.

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