Главное - вовремя : Самый важный для занятий спортом возраст начинается в 40 лет
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают самые интересные новости
Главное - вовремя : Самый важный для занятий спортом возраст начинается в 40 лет
Главные темы:
- Ученые доказали, что самый важный для занятий спортом возраст начинается в 40 лет.
- Киевская журналистка после поездки в Крым сделала однозначный вывод - ностальгии по незалежной жители полуострова не испытывают.
- Жители деревни Томсино Псковской области затравили 12-летнюю Таню (имя изменено — прим.ред.) и ее маму Елену за то, что школьница написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором попросила о помощи. Односельчане считают, что все живут одинаково, а мама с дочкой являются «выскочками», которых необходимо проучить.
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.
- «Яндекс» запускает новую социальную сеть «Аура».
- Страна отмечает 5-летие Крыма в составе России. Что изменилось за эти пять лет.
- Высшая школа экономики опубликовала исследование, согласно которому россияне работают меньше жителей других развитых стран.
- Феминистка выступила против БДСМ-этикетки барнаульского пива. Она оскорбилась рекламой, где у девушки во рту пряничный кляп.
- Россиянка взяла себе фамилию и отчество Успешная Миллиардерша.
- Жительница Башкирии отпугнула заблудшего лося, бросив в него кота.
- В Прикамье хулиганы час издевались над девушкой-котом, пытаясь отобрать голову.
- Новости спорта с Андреем Вдовиным.
- Обвиненный в расизме экс-футболист сборной Павел Погребняк извинился за свои слова про темнокожих.
- Обзор прессы.