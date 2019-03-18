2019-03-18T19:22:14+03:00
Глядя в телевизор
Егор АРЕФЬЕВСергей ЕФИМОВ

Глядя в телевизор : Пока по ТВ показывали программы с Началовой, она умирала в больнице

Сергей Ефимов и Егор Арефьев - о закулисье нашего телевиденияСергей Ефимов и Егор Арефьев - о закулисье нашего телевидения

Сергей Ефимов и Егор Арефьев - о закулисье нашего телевидения

Пока по ТВ показывали программы с Началовой, она умирала в больнице

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Главные темы:

- В шоу «Один в один» победил подопечный Юлии Началовой Павел Крюков. Сама певица в образе Анжелики Варум пела в паре с Ираклием Пирцхалавой ровно в те минуты, когда страна узнала о смерти артистки. В «Центральном телевидении» на ходу меняли подачу материала о певице.

А в воскресенье Началовой аплодировали в шоу «Ты супер!» на НТВ. Кажется, это были последние прижизненные аплодисменты.

Сегодня вышел «Прямой эфир» Андрея Малахова. «Последние 24 часа Юлии Началовой».

- В шоу «Голос. Дети» с большим успехом выступил Роберт Багратян. Он спел "Show must go on". Выступление Роберта набрало почти миллион просмотров за выходные.

- Леонид Парфенов таки возродил «Намедни»! А вы бы какую телепрограмму возродили?

- Youtube-блогер по имени Косаткина срывает покровы с Артура нашего Шейнина, ведущего дневного политического шоу «Время покажет».

Симпатичная девчушка рассказала, как проходила практику в этом проекте: бесконечно и довольно бесплодно искала украинцев для участия в шоу, а один раз ей доверили поработать в колл-центре. Там она узнала, кто смотрит эту замечательную программу — ведь они и звонили на горячую линию.

- Сегодня на ТНТ стартует новый сезон шпионского комедийного сериала «Адаптация». Агент ЦРУ Эштон Айви возвращается в Россию с новой миссией — увезти в США свою любимую женщину Марину. Ради нее он готов рискнуть не только карьерой, но и жизнью.

Скачать передачу [mp3, 44.0 МБ]
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Тема: Коррупция! Деньги! Любовь! "Год культуры" - комедия о русской жизни, которая рассмешила Путина.

В студии: Егор АРЕФЬЕВ, Сергей ЕФИМОВ

В гостях: Валерия ШКИРАНДО, Мария АХМЕТЗЯНОВА
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