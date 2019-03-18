18 Март 19:16 2019-03-18T21:05:52+03:00

К подоходному налогу предлагают добавить еще 6% для накопления на пенсию. Разбираем за и против 00:00 00:00

Главные темы:

- К подоходному налогу предлагают добавить еще 6% для накопления на пенсию. Разбираем за и против.

- Сегодня суд в Карелии вынес приговор шести фигурантам дела о гибели 14-ти детей на Сямозере. Бывший директор лагеря «Сямозеро», где отдыхали дети, Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов получили по девять с половиной лет колонии общего режима.

Инструктор лагеря Валерий КруподЕрщиков осужден на восемь месяцев колонии-поселения. Но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания. Еще троих обвиняемых суд оправдал.

- Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей.

- В Сербии протесты против президента Александра Вучича, а он - наш единственный союзник в Восточной Европе. Что это значит для России?

- Некоторые лекарства от стенокардии признали смертельно опасными. Исследователи обнаружили вредное вещество в нескольких препаратах.

- Правительство намерено ужесточить контроль за продажами пива. Министр финансов Антон Силуанов поручил до 1 августа подготовить законопроект, который заставит торговцев передавать данные в единую государственную систему учета алкоголя. Эта мера должна бороться с контрафактом.

- Пять лет дома. Крым сегодня отмечает юбилей возвращения в Россию. 18 марта 2014 года полуостров вошел в состав Российской федерации по итогам проведения всенародного референдума. Сегодня в Симферополе и других городах, как и тогда, развернулись масштабные гуляния.

- Путин дал старт работы Балаклавской и Таврической ТЭС.

А Макаревич обидел фанатов, которые поддерживают Крым.

Впрочем, всё это не испортило крымчанам праздничного настроения. В эти дни они вспоминают крымскую весну 2014-ого и её символов. И один из таких - фотография, на которой маленький мальчик принимает из рук одного из тех, кого принято называть вежливыми людьми, кота. Корреспонденты "Комсомолки" нашли этого мальчика, Женя рассказал, как была сделана эта фотография.