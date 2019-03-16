2019-03-16T16:17:10+03:00
Темы дня
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Темы дня : Стрельба в мечетях в Новой Зеландии: погибли 50 прихожан, преступники задержаны

Стрельба в мечетях в Новой Зеландии: погибли 50 прихожан, преступники задержаныСтрельба в мечетях в Новой Зеландии: погибли 50 прихожан, преступники задержаныФото: REUTERS

Михаил Антонов с главными новостями дня

Темы дня : Стрельба в мечетях в Новой Зеландии: погибли 50 прихожан, преступники задержаны

00:00
00:00

Главные темы:

- Расстрел в мечетях новозеландского Крайстчерча. Вооруженные люди устроили стрельбу в местных мечетях. Более того, свой расстрел они транслировали в прямом эфире в социальных сетях. Блокировка этой трансляции началась лишь через 17-ть минут после начала. И миллионы пользователей интернета в прямом эфире наблюдали, как на их глазах убивают людей. Сегодня число погибших достигло 50- ти. В больницах остаются около 50 раненых. Произошедшее накануне - это самое крупное массовое убийство в Новой Зеландии с 1943 года, когда во время мятежа в тюрьме для военнопленных в Фезерстоуне были убиты 48 японских солдат и один новозеландец.

- В Москве 16 марта стартует фестиваль "Крымская весна". С сегодняшнего дня и по 18 марта в столице пройдет фестиваль "Крымская весна". Посвящен он празднованию пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Выставки, концерты, фотобиенале - это лишь малая часть того, что ждет посетителей фестиваля. Плюс добавьте к этому большую гастрономическую программу.

- Одна из главных тем недели - из разряда "хоть стой, хоть падай" - сообщение о том, что якобы Максим Галкин заказал убийство Филиппа Киркорова.

- Лигалайз выпустил клип в память о Децле. Это видео на песню "Океан", посвященное лучшему другу музыканта Кирилла Толмацкого. Напомним, Кирилл Толмацкий, выступающий под псевдонимом Децл умер 3 февраля этого. Причина смерти - сердечная недостаточность. Ему было всего 35 лет.

- Певице Юлии Началовой сделали операцию Пиар-директор Юлии Началовой рассказала о том, что певица перенесла операцию. И состояние певицы несколько улучшилось.

- Родителям предложили заказать убийство своих детей в видеоиграх. Британская сеть супермаркетов Aldi запустила промо-акцию, в которой предложила родителям нанять профессиональных киберспортсменов для убийства персонажей их детей в компьютерных играх. Мол, после этого любимые чада должны вернутся в реальный мир и спокойно пить чай с семьей. Акция называется Teatime Takedown (ТИтайм ТЕйкдаун) («Убийство к чаю»).

- Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов. Предполагается, что спиртные напитки станут продавать в отдельных изолированных помещениях или в специальных алкомаркетах. По логике депутата, так россияне станут меньше пить. Правда, Минпромторг заявил, что ужесточение правил продажи алкоголя может привести к росту цен.

Скачать передачу [mp3, 28.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
12 Марта 2019 15:33 - 15:45

Темы дня

Тема: Следствие просит суд арестовать мать брошенной в квартире на севере Москвы девочки, а Минтруд назвал самые трудные профессии для трудоустройства

В студии: Александр РОГОЗА, Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Зимбабве тропический циклон унес жизни 24 человек
Эрдоган: новозеландский террорист дважды посещал Турцию
Мариани надеется встретиться с Путиным
Протесты «желтых жилетов» в Париже переросли в столкновения с полицией
Сотрудник съемочной группы RT пострадал во время протестов «желтых жилетов» в Париже
Лидеров России оценивают лучшие эксперты
В Правительстве не смогли договориться об изменении формата экзамена на права
На Окинаве прошла многотысячные акция протеста против переноса авиабазы США
Подросток разбил яйцо о голову австралийского сенатора
Порошенко из-за потери доверия уволил главу Полтавы
Дипломаты России и Швеции обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле
Радиостанция "Говорит Москва" пропала из эфира
Кузнецова: квартиру с брошенным ребенком следовало проверить уже давно
Россия разместит ракеты вблизи Европы в ответ на аналогичные действия США
США перебросили в Европу пятый бомбардировщик В-52, способный нести ядерное оружие
Фонд помощи семьям жертв терактов в Новой Зеландии собрал более $1,8 млн
«У всех был шок»: живущие в Новой Зеландии россиянки рассказали о теракте
Шествие ветеранов латышского легиона «Ваффен СС» проходит в центре Риги
МИД России: спонсированием "Белых касок" занимается весь западный мир
Новозеландский стрелок планировал продолжить атаку в Крайстчерче
В США вышла на орбиту ракета-носитель Delta 1V с новым военным спутником связи
В Словакии стартовал первый тур президентских выборов
В МИД России пообещали ответить ЕС на введение новых санкций
Гильдия пекарей спрогнозировала рост цен на хлеб в 2019 году на 5%
Стас Михайлов отменил сольный концерт в Ереване
Третий опытный самолет МС-21-300 впервые поднялся в воздух
"Яндекс" создал собственную социальную сеть
В Совфеде прокомментировали слова о взимании Украиной ренты с РФ