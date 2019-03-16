СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-16T16:17:10+03:00

Темы дня : Стрельба в мечетях в Новой Зеландии: погибли 50 прихожан, преступники задержаны 00:00 00:00

Главные темы:

- Расстрел в мечетях новозеландского Крайстчерча. Вооруженные люди устроили стрельбу в местных мечетях. Более того, свой расстрел они транслировали в прямом эфире в социальных сетях. Блокировка этой трансляции началась лишь через 17-ть минут после начала. И миллионы пользователей интернета в прямом эфире наблюдали, как на их глазах убивают людей. Сегодня число погибших достигло 50- ти. В больницах остаются около 50 раненых. Произошедшее накануне - это самое крупное массовое убийство в Новой Зеландии с 1943 года, когда во время мятежа в тюрьме для военнопленных в Фезерстоуне были убиты 48 японских солдат и один новозеландец.

- В Москве 16 марта стартует фестиваль "Крымская весна". С сегодняшнего дня и по 18 марта в столице пройдет фестиваль "Крымская весна". Посвящен он празднованию пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Выставки, концерты, фотобиенале - это лишь малая часть того, что ждет посетителей фестиваля. Плюс добавьте к этому большую гастрономическую программу.

- Одна из главных тем недели - из разряда "хоть стой, хоть падай" - сообщение о том, что якобы Максим Галкин заказал убийство Филиппа Киркорова.

- Лигалайз выпустил клип в память о Децле. Это видео на песню "Океан", посвященное лучшему другу музыканта Кирилла Толмацкого. Напомним, Кирилл Толмацкий, выступающий под псевдонимом Децл умер 3 февраля этого. Причина смерти - сердечная недостаточность. Ему было всего 35 лет.

- Певице Юлии Началовой сделали операцию Пиар-директор Юлии Началовой рассказала о том, что певица перенесла операцию. И состояние певицы несколько улучшилось.

- Родителям предложили заказать убийство своих детей в видеоиграх. Британская сеть супермаркетов Aldi запустила промо-акцию, в которой предложила родителям нанять профессиональных киберспортсменов для убийства персонажей их детей в компьютерных играх. Мол, после этого любимые чада должны вернутся в реальный мир и спокойно пить чай с семьей. Акция называется Teatime Takedown (ТИтайм ТЕйкдаун) («Убийство к чаю»).

- Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов. Предполагается, что спиртные напитки станут продавать в отдельных изолированных помещениях или в специальных алкомаркетах. По логике депутата, так россияне станут меньше пить. Правда, Минпромторг заявил, что ужесточение правил продажи алкоголя может привести к росту цен.