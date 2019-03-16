2019-03-16T17:27:52+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Темы дня : МИД: Россия не оставит без ответа санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

Евросоюз ввел новые персональные санкции в отношении граждан РФ.Евросоюз ввел новые персональные санкции в отношении граждан РФ.Фото: REUTERS

Михаил Антонов с главными новостями дня

Темы дня : МИД: Россия не оставит без ответа санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

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Главные темы:

- МИД: Россия не оставит без ответа санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе. В МИД России назвали лицемерным и циничным предлог для введения Советом ЕС персональных санкций в отношении россиян из-за инцидента в Керченском проливе. В МИДе утверждают, что Европейский союз фактически оказался солидарен с киевскими властями, которые перевернули события в проливе «с ног на голову».

- Корреспондент «Комсомольской правды" побывал в камере, где несколько месяцев провел кущевский бандит Вячеслав Цеповяз. Выяснилось, что осужденный на 20 лет за массовое убийство отказался от шашлычно-крабовой диеты.

- В Красноярском крае засняли на видео падение горящего метеорита. В Красноярском крае, недалеко от поселка Тура, видеорегистратор заснял падение необычного летающего объекта, который очень похож на метеорит.

- У 34-летней петербурженки Олеси Уткиной, инвалида по слуху, отобрали детей. Олесю Уткину обвиняют в алкоголизме и хотят лишить родительских прав, но ее защитники утверждают, что она просто попала в сложную ситуацию.

- Покидая Неверленд: что не так с разоблачительным фильмом о Майкле Джексоне. Майкл Джексон ушел из жизни в 2009 году, когда еще не утихли волнения от громкого судебного процесса по обвинениям в педофилии, которые, к слову, не подтвердились, но навсегда подорвали репутацию музыканта. Спустя десять лет обвинения снова всплыли в документалке HBO «Покидая Неверленд». Правда, остаются вопросы. Почему именно сейчас? Потому что раньше платили за молчание, а теперь снова платят, но уже за то, чтобы заговорили. И самое главное - будут ли и другие фигуранты дела Джексона. Или все ограничится выросшими мальчиками Джеймсом и Уэдом?

- Работаем на износ: трудоголики наносят экономический ущерб и себе, и стране. Оказывается, трудоголики наносят экономический ущерб и себе, и стране. По экспертным оценкам отказ от отпусков, обеденных перерывов и выходных снижает производительность труда и ВВП России на сотни миллиардов рублей!

- «Вежливый человек» передает мальчику рыжего кота - снимок, сделанный в Симферополе в марте 2014 года, стал символом «Крымской весны». Три дня - с 16-го по 18-е марта - по всей стране празднуют 5-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. В эти дни мы вспоминаем главные символы Крымской весны. И один из таких - фотография, на которой маленький мальчик принимает из рук одного из тех, кого принято называть вежливыми людьми, кота.

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12 Марта 2019 15:33 - 15:45

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