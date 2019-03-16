2019-03-16T17:29:00+03:00
Темы дня
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Темы дня : По всей стране празднуют 5-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией

По всей стране празднуют 5-ю годовщину воссоединения Крыма с РоссиейПо всей стране празднуют 5-ю годовщину воссоединения Крыма с РоссиейФото: Евгения ГУСЕВА

Михаил Антонов с главными новостями дня

Темы дня : По всей стране празднуют 5-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией

00:00
00:00

Главные темы:

- Пятилетие возвращения Крыма в состав России. Три дня - с 16-го по 18-е марта - по всей стране празднуют 5-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией.-

- У девочки-маугли из Москвы нашлась родная тетя и теперь хочет ее удочерить. На прием в отдел соцзащиты обратились родственники: родная тетя, двоюродный дедушка и жена двоюродного дяди. С семьей ребёнка на протяжении последних лет они не поддерживали отношения. Однако органами опеки решение об установлении опеки над девочкой будет принято после завершения предварительного следствия и установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщил источник агентства. В отношении матери ребенка Ирины Гаращенко в суд подано заявление об ограничении родительских прав.

- Мединский предложил новое ограничение для зарубежного кино - отдавать приоритет отечественному на 9 мая и 4 ноября. Если раньше подобные предложения касались всего репертуара - взять и поделить 50% иностранные фильмы - 50% - наши, то теперь аппетиты чуть сократились - приоритет российским лентам предложено давать в праздничные дни - 9 мая и 4 ноября.

- Игры чемпионата России. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

- Песни Виктора Цоя могут исчезнуть из Itunes и Google Play. Прощай, группа крови. Не скучайте, алюминевые огурцы. Судятся правообладатели, а страдать всем нам. Дело в компании "Музыкальное право" — они владеют правами на песни артиста с 90-х годов и хотят больше денег. Фирма требует удалить хиты с обоих сервисов. Ближайшее слушание пройдёт 20 марта. При этом представителей лейбла тоже таскают по судам — родственники Цоя пытаются отсудить у них права на музыку.

- Ксения Собчак рассказала, почему рассталась с Виторганом.

Скачать передачу [mp3, 28.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
12 Марта 2019 15:33 - 15:45

Темы дня

Тема: Следствие просит суд арестовать мать брошенной в квартире на севере Москвы девочки, а Минтруд назвал самые трудные профессии для трудоустройства

В студии: Александр РОГОЗА, Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На Украине сторонники «новой церкви» заблокировали верующих в храме УПЦ
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами
Сторонники Brexit направились маршем на Лондон
«Возвращение в Простоквашино»: новый персонаж появится в мультфильме в 2020 году
Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+
В аэропортах Москвы задержали и отменили 40 рейсов
В Париже «желтые жилеты» устроили пожар в жилом здании
В Канаде заявили о намерении продолжать оказывать давление на Россию
Песков не исключил встречи Путина с французским политиком Тьерри Мариани
Вершинин обсудил с коллегой из КНДР ситуацию на Корейском полуострове
В Киеве националисты забросали администрацию Порошенко плюшевыми свиньями
В КНР экс-глава государственного энергоуправления исключен из партии за коррупцию
В Париже задержали более 60 «желтых жилетов»
Делегация российских сенаторов прибыла в КНДР с дружественным визитом
В Зимбабве тропический циклон унес жизни 24 человек
Эрдоган: новозеландский террорист дважды посещал Турцию
Мариани надеется встретиться с Путиным
Протесты «желтых жилетов» в Париже переросли в столкновения с полицией
Сотрудник съемочной группы RT пострадал во время протестов «желтых жилетов» в Париже
Лидеров России оценивают лучшие эксперты
В Правительстве не смогли договориться об изменении формата экзамена на права
На Окинаве прошла многотысячные акция протеста против переноса авиабазы США