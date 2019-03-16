СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-16T17:29:00+03:00

Темы дня : По всей стране празднуют 5-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией 00:00 00:00

Главные темы:

- Пятилетие возвращения Крыма в состав России. Три дня - с 16-го по 18-е марта - по всей стране празднуют 5-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией.-

- У девочки-маугли из Москвы нашлась родная тетя и теперь хочет ее удочерить. На прием в отдел соцзащиты обратились родственники: родная тетя, двоюродный дедушка и жена двоюродного дяди. С семьей ребёнка на протяжении последних лет они не поддерживали отношения. Однако органами опеки решение об установлении опеки над девочкой будет принято после завершения предварительного следствия и установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщил источник агентства. В отношении матери ребенка Ирины Гаращенко в суд подано заявление об ограничении родительских прав.

- Мединский предложил новое ограничение для зарубежного кино - отдавать приоритет отечественному на 9 мая и 4 ноября. Если раньше подобные предложения касались всего репертуара - взять и поделить 50% иностранные фильмы - 50% - наши, то теперь аппетиты чуть сократились - приоритет российским лентам предложено давать в праздничные дни - 9 мая и 4 ноября.

- Игры чемпионата России. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

- Песни Виктора Цоя могут исчезнуть из Itunes и Google Play. Прощай, группа крови. Не скучайте, алюминевые огурцы. Судятся правообладатели, а страдать всем нам. Дело в компании "Музыкальное право" — они владеют правами на песни артиста с 90-х годов и хотят больше денег. Фирма требует удалить хиты с обоих сервисов. Ближайшее слушание пройдёт 20 марта. При этом представителей лейбла тоже таскают по судам — родственники Цоя пытаются отсудить у них права на музыку.

- Ксения Собчак рассказала, почему рассталась с Виторганом.