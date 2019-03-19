2019-03-19T12:47:36+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Фармацевтов предложили наказывать за навязывание лекарств, а эксперты «Росконтроля» назвали худшие сосиски

Михаил Антонов и Мария Баченина - с обзором главных утренних темМихаил Антонов и Мария Баченина - с обзором главных утренних тем

Михаил Антонов и Мария Баченина - с обзором главных утренних тем

Фармацевтов предложили наказывать за навязывание лекарств, а эксперты «Росконтроля» назвали худшие сосиски

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Главные темы:

- Фармацевтов предложили наказывать за навязывание лекарств

За чрезмерно настойчивые "рекомендации" работников аптек могут отстранить от работы на полгода.

- Эксперты "Росконтроля" назвали худшие сосиски.

- В Абакане учителей обязали мониторить странички учеников в социальных сетях. И выписывать все, что показалось подозрительным: в каких группах состоит, что пишет, что перепощивает...

- Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей.

- Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев предложил вернуть НВП в школы.

- В Казани появилась вакансия вечернего доедателя еды.

- Путин одобрил закон, обязывающий детей содержать своих родителей. После 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин можно подать на алименты на детей или бывших супругов.

- Коридоры власти.

- "Это Фунтик!": девочка-маугли из Москвы начала говорить.

- Две трети старшеклассников занимаются у репетиторов - и все без толку? Исследования говорят, что тратиться на частных педагогов в расчете на штурм ЕГЭ уже бессмысленно.

- Обзор прессы.

- В Красноярске прошел чемпионат по мужским пощечинам.

- Новости спорта.

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