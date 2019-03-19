Главное - вовремя : Фармацевтов предложили наказывать за навязывание лекарств, а эксперты «Росконтроля» назвали худшие сосиски
Михаил Антонов и Мария Баченина - с обзором главных утренних тем
Фармацевтов предложили наказывать за навязывание лекарств, а эксперты «Росконтроля» назвали худшие сосиски
Главные темы:
- Фармацевтов предложили наказывать за навязывание лекарств
За чрезмерно настойчивые "рекомендации" работников аптек могут отстранить от работы на полгода.
- Эксперты "Росконтроля" назвали худшие сосиски.
- В Абакане учителей обязали мониторить странички учеников в социальных сетях. И выписывать все, что показалось подозрительным: в каких группах состоит, что пишет, что перепощивает...
- Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей.
- Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев предложил вернуть НВП в школы.
- В Казани появилась вакансия вечернего доедателя еды.
- Путин одобрил закон, обязывающий детей содержать своих родителей. После 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин можно подать на алименты на детей или бывших супругов.
- Коридоры власти.
- "Это Фунтик!": девочка-маугли из Москвы начала говорить.
- Две трети старшеклассников занимаются у репетиторов - и все без толку? Исследования говорят, что тратиться на частных педагогов в расчете на штурм ЕГЭ уже бессмысленно.
- Обзор прессы.
- В Красноярске прошел чемпионат по мужским пощечинам.
- Новости спорта.