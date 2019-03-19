Родительский вопрос : Юнармии предложили перевоспитывать трудных подростков, а в школы - вернуть военную подготовку

СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-19T13:48:00+03:00

Александр Милкус - о воспитании детей и проблемах современного образования

Юнармии предложили перевоспитывать трудных подростков, а в школы - вернуть военную подготовку 00:00 00:00

Главные темы:

- Юнармии предложили перевоспитывать трудных подростков. Юнармия против.

- Сенатор предложил вернуть в школы военную подготовку. Надо ли возвращать НВП в школу?

- «Заполняем таблички!» Педагоги в Хакасии попросили учеников отчитаться о содержании страничек в соцсетях.