Родительский вопрос : Юнармии предложили перевоспитывать трудных подростков, а в школы - вернуть военную подготовку
Александр Милкус - о воспитании детей и проблемах современного образования
Юнармии предложили перевоспитывать трудных подростков, а в школы - вернуть военную подготовку
Главные темы:
- Юнармии предложили перевоспитывать трудных подростков. Юнармия против.
- Сенатор предложил вернуть в школы военную подготовку. Надо ли возвращать НВП в школу?
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