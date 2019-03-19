2019-03-19T13:48:00+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУСВалентин АЛФИМОВ

Родительский вопрос : Юнармии предложили перевоспитывать трудных подростков, а в школы - вернуть военную подготовку

Александр Милкус - о воспитании детей и проблемах современного образованияАлександр Милкус - о воспитании детей и проблемах современного образования

Александр Милкус - о воспитании детей и проблемах современного образования

Юнармии предложили перевоспитывать трудных подростков, а в школы - вернуть военную подготовку

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Главные темы:

- Юнармии предложили перевоспитывать трудных подростков. Юнармия против.

- Сенатор предложил вернуть в школы военную подготовку. Надо ли возвращать НВП в школу?

- «Заполняем таблички!» Педагоги в Хакасии попросили учеников отчитаться о содержании страничек в соцсетях.

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В студии: Александр МИЛКУС, Валентин АЛФИМОВ

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