Личные деньги : На накопительную пенсию собираются вычитать 6% из зарплаты, а контроль за продажей пива - усилить

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-19T15:14:53+03:00

Михаил Зубов и Елена Аракелян - с главными новостями экономики

На накопительную пенсию собираются вычитать 6% из зарплаты, а контроль за продажей пива - усилить 00:00 00:00

Главные темы:

- Продажу пива в ночное время хотят контролировать через ЕГАИС.

- С 1 апреля повысятся социальные пенсии. Правда, не намного.

- На накопительную пенсию собираются вычитать 6% из зарплаты. Наш корреспондент пытался узнать размер своей будущей пенсии.

- Исповедь сотрудника банка: Мы всем клиентам впариваем страховку, даже если она им не нужна.