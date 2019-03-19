Личные деньги : На накопительную пенсию собираются вычитать 6% из зарплаты, а контроль за продажей пива - усилить
Михаил Зубов и Елена Аракелян - с главными новостями экономики
На накопительную пенсию собираются вычитать 6% из зарплаты, а контроль за продажей пива - усилить
Главные темы:
- Продажу пива в ночное время хотят контролировать через ЕГАИС.
- С 1 апреля повысятся социальные пенсии. Правда, не намного.
- На накопительную пенсию собираются вычитать 6% из зарплаты. Наш корреспондент пытался узнать размер своей будущей пенсии.
- Исповедь сотрудника банка: Мы всем клиентам впариваем страховку, даже если она им не нужна.