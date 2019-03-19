2019-03-19T15:14:53+03:00
Личные деньги
Елена АРАКЕЛЯНАнтон ЧЕЛЫШЕВМихаил ЗУБОВ

Личные деньги : На накопительную пенсию собираются вычитать 6% из зарплаты, а контроль за продажей пива - усилить

Михаил Зубов и Елена Аракелян - с главными новостями экономикиМихаил Зубов и Елена Аракелян - с главными новостями экономики

Михаил Зубов и Елена Аракелян - с главными новостями экономики

На накопительную пенсию собираются вычитать 6% из зарплаты, а контроль за продажей пива - усилить

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Главные темы:

- Продажу пива в ночное время хотят контролировать через ЕГАИС.

- С 1 апреля повысятся социальные пенсии. Правда, не намного.

- На накопительную пенсию собираются вычитать 6% из зарплаты. Наш корреспондент пытался узнать размер своей будущей пенсии.

- Исповедь сотрудника банка: Мы всем клиентам впариваем страховку, даже если она им не нужна.

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