Гражданская оборона : Дмитрий Стешин: «В Казахстане все только и говорят, что будет после Назарбаева»

19 Март 17:03 2019-03-19T18:50:09+03:00

Владимир Ворсобин и Дмитрий Стешин - о главных политических новостях

Дмитрий Стешин: «В Казахстане все только и говорят, что будет после Назарбаева» 00:00 00:00

Главные темы:

- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он объявил 19 марта в специальном телевизионном обращении к нации.

- В Якутске после изнасилования местной жительницы народ восстал против нелегальных мигрантов.

- Глава Якутии Айсен Николаев рассказал "КП", как будет бороться с нелегальной миграцией.

- Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям.

- Инженер из Калининграда запустил собственную электростанцию, и счётчик закрутился в обратную сторону. А так можно было?