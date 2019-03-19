2019-03-19T18:50:09+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИНДмитрий СТЕШИН

Гражданская оборона : Дмитрий Стешин: «В Казахстане все только и говорят, что будет после Назарбаева»

Владимир Ворсобин и Дмитрий Стешин - о главных политических новостяхВладимир Ворсобин и Дмитрий Стешин - о главных политических новостях

Владимир Ворсобин и Дмитрий Стешин - о главных политических новостях

Дмитрий Стешин: «В Казахстане все только и говорят, что будет после Назарбаева»

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Главные темы:

- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он объявил 19 марта в специальном телевизионном обращении к нации.

- В Якутске после изнасилования местной жительницы народ восстал против нелегальных мигрантов.

- Глава Якутии Айсен Николаев рассказал "КП", как будет бороться с нелегальной миграцией.

- Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям.

- Инженер из Калининграда запустил собственную электростанцию, и счётчик закрутился в обратную сторону. А так можно было?

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