Гражданская оборона : Дмитрий Стешин: «В Казахстане все только и говорят, что будет после Назарбаева»
Владимир Ворсобин и Дмитрий Стешин - о главных политических новостях
Дмитрий Стешин: «В Казахстане все только и говорят, что будет после Назарбаева»
Главные темы:
- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он объявил 19 марта в специальном телевизионном обращении к нации.
- В Якутске после изнасилования местной жительницы народ восстал против нелегальных мигрантов.
- Глава Якутии Айсен Николаев рассказал "КП", как будет бороться с нелегальной миграцией.
- Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям.
- Инженер из Калининграда запустил собственную электростанцию, и счётчик закрутился в обратную сторону. А так можно было?