19 Март 18:03 2019-03-19T19:16:38+03:00

Темы дня : Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку 00:00 00:00

Главные темы:

- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Об этом он объявил 19 марта в специальном телевизионном обращении к нации.

- Ушёл из жизни режиссер Марлен Хуциев.Он скончался сегодня в 7 часов утра. Ему было 93 года.

- Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ушел в отставку.

- Госдума рассмотрит законопроект о переходе на летнее и зимнее время.

- Глава "Лукойла": возврат продажи алкоголя на АЗС может сгладить скачки цен на бензин.

- Отношения России и Украины могут наладиться после президентских выборов.

- Госдума отложила ипотечные каникулы.

- Рубль вновь обновил максимумы. Сегодня Центробанк опять понизил официальные курсы доллара и евро.

- Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не полетит со сборной России на игру против Бельгии из-за перелома руки. Ранее из-за мышечных проблем расположение национальной команды покинул защитник «красно-белых» Илья Кутепов.