Темы дня : Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Валентин Алфимов - с главными новостями дня
Темы дня : Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Главные темы:
- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Об этом он объявил 19 марта в специальном телевизионном обращении к нации.
- Ушёл из жизни режиссер Марлен Хуциев.Он скончался сегодня в 7 часов утра. Ему было 93 года.
- Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ушел в отставку.
- Госдума рассмотрит законопроект о переходе на летнее и зимнее время.
- Глава "Лукойла": возврат продажи алкоголя на АЗС может сгладить скачки цен на бензин.
- Отношения России и Украины могут наладиться после президентских выборов.
- Госдума отложила ипотечные каникулы.
- Рубль вновь обновил максимумы. Сегодня Центробанк опять понизил официальные курсы доллара и евро.
- Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не полетит со сборной России на игру против Бельгии из-за перелома руки. Ранее из-за мышечных проблем расположение национальной команды покинул защитник «красно-белых» Илья Кутепов.