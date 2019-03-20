СЕГОДНЯ 01:00 2019-03-20T11:22:15+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с обзором главных утренних тем

Главное - вовремя : И снова, здравствуйте! В Госдуму опять внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени 00:00 00:00

Главные темы:

- В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени.

- Дина Карпицкая едет спасать Байкал от китайских воришек воды.

- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал журналистам, что считает свою фамилию "дурацкой", но уникальной. Лидер ЛДПР посетовал на "полное отсутствие интеллекта" у предков, которые придумывали фамилии.

- SIM-карты в России могут стать электронными

- Начался суперсезон международного вокального проекта «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. Позади уже первый четвертьфинал, первые победы и первые расставания. Каждое воскресенье жюри в составе Игоря Крутого, Ёлки, Дианы Арбениной и Алексея Воробьёва подбадривает, обучает конкурсантов, но оставляет для участия в следующих этапах только половину из выступивших ребят. Участникам проекта помогают звёзды эстрады, кино, спорта и известные телеведущие.

- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Об этом он объявил 19 марта в специальном телевизионном обращении к нации. Временно исполнять обязанности президента страны будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, который возьмет на себя полномочия президента страны почти на два года — до следующих президентских выборов.

- Ученые: россияне уступают американцам в уровне компьютерной грамотности.

- Глава Республики Алтай Александр Бердников ушел в отставку.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Согласно опросам работодатели стали лучше относиться к удаленным работникам. Четверть российских компаний имеют у себя в штате удаленных сотрудников, при этом более половины кадровиков считают, что эти специалисты ничем не уступают своим офисным коллегам по качеству труда. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.