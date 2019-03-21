Главное - вовремя : Минтруд попросили выровнять зарплаты мужчин и женщин, а социологи выяснили отношение россиян к феминизму

СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-21T15:43:50+03:00

Минтруд попросили выровнять зарплаты мужчин и женщин, а социологи выяснили отношение россиян к феминизму 00:00 00:00

Главные темы:

- Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева попросила министра труда и соцзащиты Максима Топилина уделить внимание проблеме разницы в зарплатах мужчин и женщин за одну и ту же работу.

- Социологи выяснили отношение россиян к феминизму. Феминизм поддерживает лишь треть россиян (31%), хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство (62%) граждан РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

- Одиночество россиян объяснили их бедностью. Чаще всего чувство одиночества испытывают россияне с низким уровнем дохода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

- Большинство жителей крупных городов России в марте самыми популярными музыкальными жанрами признали хип-хоп, шансон и рок музыку.

- Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда».

- Вот это кино! Сегодня выходит несколько любопытных фильмов. Скандальный мультфильм "Королевский корги", который прославился тем, что его переносили в прокате. Фильм с участием Мэла Гибсона "Закатать в асфальт". А также российская комедия "Трезвый водитель". Что посмотреть, рассказывает наш кинообозреватель Стас Тыркин.

- На странице Минпросвещения РФ в социальной сети «ВКонтакте» идёт опрос о том, какие учебники лучше использовать в обучении — печатные или электронные. С результатом 69,7% лидирует вариант «печатные». За электронные проголосовали 28%. «Свой вариант» выбрали 2,3%.

- В Екатеринбурге супермаркет начал бесплатно раздавать списанные продукты и за это к нему нагрянули с проверкой Роспотребнадзор и полиция.

- Владельцы Visa с апреля смогут снимать наличку на кассе магазина.

- Коридоры власти.

- Forbes назвал самые надежные банки в России.

- Обзор прессы.

- Инспектор гаджетов. Google представила собственную игровую платформу Stadia. Покупки смартфонов по Trade-in выросли в 4 раза. Apple выпустила новые, более мощные iMac.

- Новости спорта. На чемпионате мира по фигурному катанию наши спортсмены бьются за медали.