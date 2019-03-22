Главное - вовремя : Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного, а Минздрав предлагает запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года
Михаил Антонов и Мария Баченина - с обзором главных тем
Главное - вовремя : Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного, а Минздрав предлагает запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года
Главные темы:
- Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного.
- У вас уже определились планы на лето? Сейчас самое время для ранних бронирований!
- Итоги матча Бельгия - Россия: есть ли у нас шанс выйти из группы?
- Минздрав завершил разработку законопроекта о продаже крепкого алкоголя с 21 года.
- Чем стала охота в 21 веке?
- Полицейские со всей России на разных языках прочитали «Я помню чудное мгновение».
- Библиотека Конгресса США объявила 20 марта 2019 года ежегодный список из 25 песен и альбомов, которые будут внесены в Национальный реестр звукозаписи.
- Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете.
- Следственный комитет запустил опрос о качестве медицинской помощи.
- Обзор прессы.