2019-03-22T12:26:39+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного, а Минздрав предлагает запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года

Михаил Антонов и Мария Баченина - с обзором главных темМихаил Антонов и Мария Баченина - с обзором главных тем

Михаил Антонов и Мария Баченина - с обзором главных тем

Главное - вовремя : Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного, а Минздрав предлагает запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года

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Главные темы:

- Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного.

- У вас уже определились планы на лето? Сейчас самое время для ранних бронирований!

- Итоги матча Бельгия - Россия: есть ли у нас шанс выйти из группы?

- Минздрав завершил разработку законопроекта о продаже крепкого алкоголя с 21 года.

- Чем стала охота в 21 веке?

- Полицейские со всей России на разных языках прочитали «Я помню чудное мгновение».

- Библиотека Конгресса США объявила 20 марта 2019 года ежегодный список из 25 песен и альбомов, которые будут внесены в Национальный реестр звукозаписи.

- Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете.

- Следственный комитет запустил опрос о качестве медицинской помощи.

- Обзор прессы.

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