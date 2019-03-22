2019-03-22T20:24:03+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Цену на бензин придержат до лета, а Шнуров потребовал разогнать Минкульт

Елена Афонина - с главными итогами дняЕлена Афонина - с главными итогами дня

Елена Афонина - с главными итогами дня

Цену на бензин придержат до лета, а Шнуров потребовал разогнать Минкульт

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Главные темы:

- Госдума предложила раздавать вторую пенсию. Эта новость сегодня зацепила многих россиян. Особенно работающих пенсионеров, которые не получают свои выплаты. Но тут выступил Пенсионный фонд. Там объяснили, что некоторые уже получают двойную сумму. Кто это?

- Состояние пока неплохое. Именно так оценил здоровье косаток и белух из китовой тюрьмы глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Что сейчас происходит с ними на Дальнем Востоке.

- Хорошая новость для всех автомобилистов - цену на бензин придержат до лета. Правительство продлевает соглашение с нефтянниками ещё на квартал.

- 150 тысяч - и забирайте ребёнка. Объявления с такими словами заполонили Петербург. Почему женщины не боятся закона и куда смотрят органы опеки - разбирался Дмитрий Делинский.

- Шнуров потребовал разогнать Минкульт. Лидер группы Ленинград, как известно, недавно вошёл в общественный совет по культуре при комитете Госдумы. И вот сегодня музыкант пришёл в парламент на слушания закона. Послушал-послушал, и вышел к микрофону с весьма дерзким заявлением.

- Одно неосторожное высказывание - народ снова возмущен. На этот раз отличился депутат Александр Максимов. Он раскритиковал законопроект, по которому чиновникам нельзя покупать автомобили дороже двух миллионов рублей. Должны ли депутаты ездить на дорогих машинах?

- Вчера страна попрощалась с певицей Юлией Началовой, которая умерла 16 марта от заражения крови. Однако за неделю вопросов появилось больше, чем ответов. Перечень диагнозов с каждым днём только увеличивался, как и список материальных проблем, с которыми, как оказалось, столкнулась певица. Всё это вызвало очень бурную реакцию в сми и соцсетях.

- Трамп заявил, что Голанские высоты надо признать за Израилем. Успокоит ли это обстановку на Ближнем Востоке и как отреагирует Россия?

- Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию. В прошлом году россиянкам не удалось завоевать этот титул, но в этом - пьедестал снова наш.

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