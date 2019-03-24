2019-03-24T17:22:30+03:00
Темы дня
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Темы дня : В Норвегии спасли терпящий бедствие лайнер, а Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм

Круизный лайнер Viking Sky.Круизный лайнер Viking Sky.Фото: REUTERS

Михаил Антонов с главными новостями дня

Темы дня : В Норвегии спасли терпящий бедствие лайнер, а Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм

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Главные темы:

- 8-метровые волны, разбитые стекла и неработающие двигатели. В Норвегии спасли терпящий бедствие лайнер. На борту находились почти 1400 человек, из них — четверо россиян.

- Страна попрощалась с певицей Юлией Началовой. Ее не стало 16 марта, но лишь на этой неделе была официально объявлена причина смерти - сепсис. Певицу убило заражение крови. Однако за неделю вопросов появилось больше, чем ответов. Перечень диагнозов с каждым днём только увеличивался, как и список материальных проблем, с которыми, как оказалось, столкнулась певица.

- Так называемый «самолет судного дня» Boeing E-4B ( и фор би) Nightwatch пришлось перевозить из-за подтопления авиабазы ВВС США «Оффат» в штате Небраска. Всего перемещены девять самолетов – один из них есть "самолёт судного дня"

- Федор Конюхов впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке. Такой шторм - первый у Конюхова - за все свои походы на вёслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны. Идёт уже 107-ой день его путешествия. Федор Конюхов стартовал в Новой Зеландии и держит на курс мыс Горн в Южной Америке. Это первый этап его кругосветки. Главная цель - сделать то, что никто до этого не делал. За всю историю осуществить такой переход на весельной лодке не удавалось никому. Сейчас мореплаватель в так называемой "зоне смерти" - максимально опасной на пути точке.

- До выборов на Украине осталась неделя. Агитация, вбросы и всевозможные рейтинги украинских телевизионных и интернет-каналов. Один из кандидатов Владимир Зеленский - который по мнению многих экспертов сейчас лидирует в предвыборной гонке - очень аккуратно в одном из выступлений сказал, что возможно Крым снова вернется к Украине.

- 8 тонн рыбных отходов вывалилось из грузовика в центре Петропавловска-Камчатского. Местные жители гадают, что же произошло.

- 24 марта 1999 года авиация НАТО сбросила первые бомбы на территорию Союзной Республики Югославия. 1700 человек погибли, еще 10 тысяч пострадали. Альянс намеревался уничтожить военно-экономический потенциал страны, но больше всего пострадало мирное население. Непрерывная бомбардировка продолжалась 78 дней.

Хозяева «китовой тюрьмы» согласились отпустить белух и косаток на волю. Они подписали соглашение с институтом рыбного хозяйства и губернатором Приморского края.

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