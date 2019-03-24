2019-03-24T18:09:17+03:00
Темы дня
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Темы дня : В десятках городов России сегодня проходят акции в защиту Байкала

озеро Байкалозеро БайкалФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Михаил Антонов с главными новостями дня

Темы дня : В десятках городов России сегодня проходят акции в защиту Байкала

00:00
00:00

Главные темы:

- В десятках городов России сегодня проходят акции в защиту Байкала. Участники акций выступают против строительства промышленного предприятия в поселке Култук Иркутской области. На митингах подписали обращение к президенту России с предложениями по охране озера, среди которых запрет на строительство на берегу Байкала завода по розливу питьевой воды.

- Россиянин Олег Резанов по прозвищу "Повелитель холода" установил мировый рекорд. Он прыгнул с парашютом в Якутии. Казалось бы ничего особенного, если не учитывать, что из одежды на Олеге был только шлем и трусы. На высоте температура достигала минус 30 градусов по Цельсию. Прыжок продлился одну минуту.

- Спасательные работы на норвежском судне Viking Sky завершены, сообщает компания-оператор. Остающимся на его борту ничего не угрожает, судно своим ходом идет в норвежский порт Мольде.

- Страна попрощалась с певицей Юлией Началовой, которая умерла 16 марта от заражения крови. Ее похоронили на Троекуровском кладбище и сотни поклонников пришли туда, чтобы попрощаться с певицей. Однако за неделю вопросов появилось больше, чем ответов. Перечень диагнозов с каждым днём только увеличивался, как и список материальных проблем, с которыми, как оказалось, столкнулась певица.

- На этой неделе рубль вновь обновил максимумы, а Центробанк опять понизил официальные курсы доллара и евро.

- Выдержав паузу, президент США отправил поздравления новому главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Трамп пожелал самому Токаеву в целом и народу Казахстана в частности "радости и процветания". Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы страны города Астана в Нур-Султан.

- Собак 13 пород обяжут носить на улице намордник. МВД в пять раз сократило список животных, которых должны держать на строгом поводке.

Скачать передачу [mp3, 33.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
12 Марта 2019 15:33 - 15:45

Темы дня

Тема: Следствие просит суд арестовать мать брошенной в квартире на севере Москвы девочки, а Минтруд назвал самые трудные профессии для трудоустройства

В студии: Александр РОГОЗА, Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО
Пушков: "Демократы уже твердят, что Трамп повлиял на Мюллера"
Умер британский импрессарио Виктор Хоххаузер
Песков: В Кремле пока не видели доклад по расследованию Мюллера
Лидер демократов Таиланда объявил об отставке из-за провала на выборах
Мюллер в ходе расследования выяснил, что Трамп не совершал преступлений
После ЧП с паромом в Норвегии к врачам обратились 27 человек
Польша объяснила, почему не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам
В конгрессе США заявили о неизбежности импичмента Трампа
Порошенко обвинили в убийстве собственного брата
В Совете Федерации прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Штаб Порошенко призвал Тимошенко извиниться за ложь о расследовании в ЕС
Группа российских военных прибыла в Венесуэлу
Названы ведущие нового сезона «Ледниковый период. Дети»
В Белграде сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС
Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим