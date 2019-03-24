24 Март 16:03 2019-03-24T18:09:17+03:00

Темы дня : В десятках городов России сегодня проходят акции в защиту Байкала 00:00 00:00

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- В десятках городов России сегодня проходят акции в защиту Байкала. Участники акций выступают против строительства промышленного предприятия в поселке Култук Иркутской области. На митингах подписали обращение к президенту России с предложениями по охране озера, среди которых запрет на строительство на берегу Байкала завода по розливу питьевой воды.

- Россиянин Олег Резанов по прозвищу "Повелитель холода" установил мировый рекорд. Он прыгнул с парашютом в Якутии. Казалось бы ничего особенного, если не учитывать, что из одежды на Олеге был только шлем и трусы. На высоте температура достигала минус 30 градусов по Цельсию. Прыжок продлился одну минуту.

- Спасательные работы на норвежском судне Viking Sky завершены, сообщает компания-оператор. Остающимся на его борту ничего не угрожает, судно своим ходом идет в норвежский порт Мольде.

- Страна попрощалась с певицей Юлией Началовой, которая умерла 16 марта от заражения крови. Ее похоронили на Троекуровском кладбище и сотни поклонников пришли туда, чтобы попрощаться с певицей. Однако за неделю вопросов появилось больше, чем ответов. Перечень диагнозов с каждым днём только увеличивался, как и список материальных проблем, с которыми, как оказалось, столкнулась певица.

- На этой неделе рубль вновь обновил максимумы, а Центробанк опять понизил официальные курсы доллара и евро.

- Выдержав паузу, президент США отправил поздравления новому главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Трамп пожелал самому Токаеву в целом и народу Казахстана в частности "радости и процветания". Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы страны города Астана в Нур-Султан.

- Собак 13 пород обяжут носить на улице намордник. МВД в пять раз сократило список животных, которых должны держать на строгом поводке.