24 Март 17:03 2019-03-24T18:41:17+03:00

Темы дня : Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт, а Шнуров предложил разогнать Минкультуры 00:00 00:00

Главные темы :

- Федор Конюхов пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке. Такое происшествие случилось впервые за все свои походы на вёслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны. Ветер на его пути накануне достигал 150 м в секунду. Идёт уже 107-ой день его путешествия. Федор Конюхов стартовал в Новой Зеландии и держит на курс мыс Горн в Южной Америке. Это первый этап в его кругосветке.

- Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил так называемые "ипотечные каникулы". Президент предложил распространить их не только на новые договоры об ипотечном кредитовании, но и на уже действующие.

- Спасательные работы на Viking Sky завершены, сообщает компания-оператор. Остающимся на его борту ничего не угрожает, судно своим ходом идет в порт-предписание.

- Госдума предложила раздавать вторую пенсию. Эта новость сегодня зацепила многих россиян. Особенно работающих пенсионеров, которые не получают свои выплаты. Но тут выступил Пенсионный фонд. Там объяснили, что некоторые уже получают двойную сумму.

- Страна попрощалась с певицей Юлией Началовой, которая умерла 16 марта от заражения крови. Однако за неделю вопросов появилось больше, чем ответов. Перечень диагнозов с каждым днём только увеличивался, как и список материальных проблем, с которыми, как оказалось, столкнулась певица.

- Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт….

- 24 марта 1999 года авиация НАТО сбросила первые бомбы на территорию Союзной Республики Югославия. 1700 человек погибли, еще 10 тысяч пострадали. Альянс намеревался уничтожить военно-экономический потенциал страны, но больше всего пострадало мирное население. Операция продолжалась 78 дней.

- Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в Следственный комитет из за шутки на ТНТ. На этот раз возмущение вызвал ролик шоу Comedy Woman, где Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым.

- Мединский ответил на заявление Шнурова о разгоне Минкультуры. По словам главы Министерства, музыкант не понимает, о чем говорит.