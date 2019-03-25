2019-03-25T12:41:37+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : «Я не мусорю, не мне и убирать»: горожане отказываются бесплатно выходить на субботник

Обсуждаем главные утренние новости вместе с Михаилом Антоновым и Марией БаченинойОбсуждаем главные утренние новости вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными утренними новостями

«Я не мусорю, не мне и убирать»: горожане отказываются бесплатно выходить на субботник

00:00
00:00

Главные темы:

- «Я не мусорю, не мне и убирать»: ярославцы отказываются бесплатно выходить на субботник. Жители города считают, что уже достаточно заплатили разным коммунальным службам.

- МВД подготовило законопроект, который запрещает возбуждать уголовные дела по статьям 228.1 и 228.4 о сбыте наркотиков, если факт их передачи не доказан. Такая инициатива была размещена 22 марта на федеральном портале нормативных правовых актов.

- Подсчитано число российских курильщиков. Почти четверть россиян — 22,5 процента — курят ежедневно. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

- Наталия Орейро обратилась к Путину фразой «дай мне паспорт». Орейро отметила, что нет ни одного иностранца, который был бы более русским, чем она, включая Жерара Депардье.

- Знаменитый путешественник Федор Конюхов впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке. Такой шторм - первый у Конюхова - за все свои походы на вёслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны. Ветер на его пути накануне достигал 150 м в секунду.

- В конце недели стартует акция "Час Земли". А вы будете выключать свет?

- Эксперты рассказали, на чем российские туристы чаще всего экономят в путешествии.

- Годовщина трагедии в "Зимней вишне". Как сейчас живут выжившие и родственники погибших.

- Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК из за шутки на ТНТ. На этот раз возмущение вызвал ролик шоу Comedy Woman, где Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым. О всей истории рассказал внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич.

- Коридоры власти.

- Барнаульской учительнице пришлось уволиться из школы из-за фото в купальнике и платье.

- Зрители обрушились на «Первый канал» из-за посмертных концертов Началовой.

- Обзор прессы.

- Телеведущий Владимир Познер считает, что причиной отношения к женщинам «как ко второму сорту в России» является поведение самих женщин. Вы согласны, что к женщинам в нашей стране относятся, как ко второму сорту?

- Новости спорта.

Скачать передачу [mp3, 146.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
22 Марта 2019 10:03 - 10:45

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Валерий Газзаев: «Наша сборная вместе со сборной Бельгии должны выйти из группы»

В студии: Павел САДКОВ, Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Валерий ГАЗЗАЕВ
07:30
21:30
22 Марта 2019 7:03 - 8:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного, а Минздрав предлагает запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
15 Марта 2019 7:03 - 10:58

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Ночной сон меньше пяти часов ведет к диабету, депрессии и ожирению, а РЖД открыли продажу билетов в обновленный плацкартный вагон

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александра КОЧНЕВА
07:30
21:30
13 Марта 2019 7:03 - 8:02

Главное - вовремя

Тема: Россияне получат возможность жаловаться на плохие дороги в Минтранс, а Минздрав внёс в правительство антитабачную концепцию. Что изменится?

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Летевший из Лондона в Дюссельдорф самолет по ошибке сел в Эдинбурге
Пенс: Трамп 25 марта официально признает суверенитет Израиля над Голанами
Дело Кокорина и Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы
Совладелец ТРЦ «Зимней вишни» арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Газпрома» Александра Карасевича
В Китае зацензурировали "Богемскую рапсодию", убрав пикантные сцены
Экс-руководителей концерна «Укрспецэкспорт» подозревают в хищении $24 млн
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Король Иордании отменил визит в Бухарест
В Дании изобрели помощника с бесполым голосом
Путин поздравил Грецию с Днем независимости
К 2024 году 530 тысяч человек переселят из аварийного жилья
Экс-глава «Росгеологии» назвал причины своей отставки
Премьер Косово отправил в отставку замминистра юстиции за критику бомбардировок НАТО
Ученые доказали влияние ночного света на распространение рака
Американские ученые предупредили о вреде свежевыжатого сока
Албания предоставила россиянам безвизовый въезд на семь месяцев
Глава ФСИН предложил перерабатывать мусор осужденным в колониях
СБУ подтвердила, что Прозоров был сотрудником ведомства
Росавиация ограничила полеты авиакомпании Nordwind
В Совфеде призвали США и Британию изучить заявления Прозорова
Родственница Сильвестра Сталлоне заживо сгорела после ДТП в Одессе
ХАМАС отверг причастность к ракетному обстрелу Израиля с территории Газы