СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-23T14:51:44+03:00

Темы дня : Денежные премии для чиновников заменят похвалой, а заморозку цен на бензин решили продлить 00:00 00:00

Главные темы:

- Денежные премии для чиновников заменят похвалой. Минтруд решил сократить затраты на поощрения, для этого даже разрабатывается специальная методичка, чтобы научить госслужащих правильно мотивировать своих подчинённых. Там, по словам прессы, будут прописаны грамоты, медали и звания. С одной стороны, экономия - это хорошо. Но с другой - повышаются риски коррупции.

- Хозяева «китовой тюрьмы» согласились отпустить белух и косаток на волю. Они подписали соглашение с институтом рыбного хозяйства и губернатором Приморского края.

- Заморозку цен на бензин решили продлить. Правительство продлевает соглашение с нефтяниками ещё на квартал.

- Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию.В прошлом году россиянкам не удалось завоевать этот титул, но в этом - пьедестал снова наш.

- Зачем Медведев поручил переписать административный кодекс. Что именно там будут менять - пока не очень ясно. Медведев упомянул только о защите прав потребителей. Например, по новому кодексу будут строже наказывать за отказ от обслуживания клиентов из-за возраста или здоровья. А за нарушение правил дорожного движения, например? Тоже строже? Повысят штрафы?

- Должны ли депутаты ездить на дорогих машинах?

- Собак 13 пород обяжут носить на улице намордник. МВД в пять раз сократило список животных, которых должны держать на строгом поводке.