Темы дня : Бедность в России рекордно сократилась: стоит ли верить официальной статистике
Антон Челышев с главными новостями дня
Темы дня : Бедность в России рекордно сократилась: стоит ли верить официальной статистике
Главные темы:
- Пятая часть россиян оказалась заядлыми курильщиками. Об этом сообщила сообщила Федеральная служба государственной статистики.
- Страна попрощалась с певицей Юлией Началовой, которая умерла 16 марта от заражения крови. Однако за неделю вопросов появилось больше, чем ответов. Перечень диагнозов с каждым днём только увеличивался, как и список материальных проблем, с которыми, как оказалось, столкнулась певица.
- Бедность в России рекордно сократилась: стоит ли верить официальной статистике. С таким гордым заявлением выступил Росстат. Однако реакция народа оказалась неоднозначной: от скепсиса до гнева. По оценкам Росстата мы живем все лучше и лучше, за чертой прожиточного минимума оказалось меньше 13% россиян, таких цифр не было с 2014 года. Это объясняют индексацией пенсий и зарплат в госсекторе, а также подешевением некоторых продуктов — в первую очередь фруктов и овощей. А на деле?
- Зеленский назвал условия возвращения Крыма на Украину.