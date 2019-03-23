СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-23T15:14:53+03:00

Темы дня : Бедность в России рекордно сократилась: стоит ли верить официальной статистике 00:00 00:00

Главные темы:

- Пятая часть россиян оказалась заядлыми курильщиками. Об этом сообщила сообщила Федеральная служба государственной статистики.

- Страна попрощалась с певицей Юлией Началовой, которая умерла 16 марта от заражения крови. Однако за неделю вопросов появилось больше, чем ответов. Перечень диагнозов с каждым днём только увеличивался, как и список материальных проблем, с которыми, как оказалось, столкнулась певица.

- Бедность в России рекордно сократилась: стоит ли верить официальной статистике. С таким гордым заявлением выступил Росстат. Однако реакция народа оказалась неоднозначной: от скепсиса до гнева. По оценкам Росстата мы живем все лучше и лучше, за чертой прожиточного минимума оказалось меньше 13% россиян, таких цифр не было с 2014 года. Это объясняют индексацией пенсий и зарплат в госсекторе, а также подешевением некоторых продуктов — в первую очередь фруктов и овощей. А на деле?

- Зеленский назвал условия возвращения Крыма на Украину.