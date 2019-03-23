2019-03-23T15:14:53+03:00
Темы дня
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Темы дня : Бедность в России рекордно сократилась: стоит ли верить официальной статистике

Росстат делится информацией, внушающей оптимизм, социологи приходят к выводу, что оптимизма в обществе становится меньшеРосстат делится информацией, внушающей оптимизм, социологи приходят к выводу, что оптимизма в обществе становится меньшеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Антон Челышев с главными новостями дня

Темы дня : Бедность в России рекордно сократилась: стоит ли верить официальной статистике

00:00
00:00

Главные темы:

- Пятая часть россиян оказалась заядлыми курильщиками. Об этом сообщила сообщила Федеральная служба государственной статистики.

- Страна попрощалась с певицей Юлией Началовой, которая умерла 16 марта от заражения крови. Однако за неделю вопросов появилось больше, чем ответов. Перечень диагнозов с каждым днём только увеличивался, как и список материальных проблем, с которыми, как оказалось, столкнулась певица.

- Бедность в России рекордно сократилась: стоит ли верить официальной статистике. С таким гордым заявлением выступил Росстат. Однако реакция народа оказалась неоднозначной: от скепсиса до гнева. По оценкам Росстата мы живем все лучше и лучше, за чертой прожиточного минимума оказалось меньше 13% россиян, таких цифр не было с 2014 года. Это объясняют индексацией пенсий и зарплат в госсекторе, а также подешевением некоторых продуктов — в первую очередь фруктов и овощей. А на деле?

- Зеленский назвал условия возвращения Крыма на Украину.

Скачать передачу [mp3, 17.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
12 Марта 2019 15:33 - 15:45

Темы дня

Тема: Следствие просит суд арестовать мать брошенной в квартире на севере Москвы девочки, а Минтруд назвал самые трудные профессии для трудоустройства

В студии: Александр РОГОЗА, Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Порошенко заявил, что Британия хочет заключить соглашение с ЕС на базе украинского
Ситуация с признанием Крыма и Голан – это разные вещи, считает Помпео
Выступивший против обязательной вакцинации итальянский политик заболел ветрянкой
Порошенко уверен, что Украина «вплотную» приближается к ЕС и НАТО
Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отмечает свой первый день рождения в колонии
МИД РФ: агрессия НАТО против Югославии навсегда оставила пятно позора на альянсе
На Украине мужчина кухонным ножом отрезал себе ногу из-за гангрены
Американец Натан Чен стал лучшим на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии
В Париже на акциях «желтых жилетов» задержали более 30 человек
Националисты проводят митинг в центре Киеве
Мединский ответил на заявление Шнурова о разгоне Минкультуры
В МИД РФ прокомментировали возможное признание Трампом Голанских высот территорией Израиля
Самолеты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли удар по авиабазе мятежников
Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины
Личный фотограф Ким Чен Ына поплатился должностью за усердие в работе
В Росстате назвали число курильщиков в России